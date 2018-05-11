Alman yargısından Puigdemont'nun iade talebine onay

Almanya'nın Schleswig-Holsteins Eyaleti Yüksek Mahkemesi, İspanya'ya bağlı özerk Katalonya bölgesinin eski başkanlarından Carles Puigdemont'nun hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle İspanya'ya iade edilebileceğine karar verdi. İspanya'nın isyancılık suçlamasıyla Puigdemont'yu iade talebi ise reddedildi. Schleswig-Holsteins Eyaleti Başsavcılığı da iade kararını onaylayacağını duyurdu. Ancak hakkındaki iki iade talebinden birine olumsuz yanıt verilen Puigdemont, Almanya'da serbest kalmaya devam edecek.

Başsavcılık, 1 Haziran'da Puigdemont'nun kaçma ihtimalini gerekçe göstererek iade talebi nedeniyle tutuklanması talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme savcılığın talebini reddetmişti.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını isteyen Puigdemont, Ekim 2017'deki bağımsızlık referandumunu İspanyol mahkemesi ve hükümetinin tanımamasının ardından protesto gösterileri düzenlemişti. Gösterilerle polisle bağımsızlık yanlıları arasında çatışmalar yaşanmış, Puigdemont da Katolanya'yı terk etmek zorunda kalmıştı.

Katalonya'da geçen Ekim ayında düzenlenen tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından görevden alınan ve mahkeme tarafından hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkarılan Puigdemont, 25 Mart'ta Almanya'da gözaltına alınmıştı.

İspanyol yargısı, Katalonya'daki referandum için harcanan 1 milyon 600 bin euro nedeniyle Puigdemont'yu kamusal kaynakları kötüye kullanmak ve isyan başlatmakla suçluyor. Hakkındaki her iki suçlamayı de reddeden Puigdemont'nun Alman yargısının kararı kesinleşinceye kadar Almanya'dan ayrılması yasak.

dpa/AFP,HS/BÖ

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