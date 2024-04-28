Alman yargısı dava dosyalarına yetişemiyor

Almanya'daki savcılıklarda kapanmamış dava dosyası sayısı artmaya devam ediyor. Alman Hakimler Birliğinin araştırmasına göre geçen yıl kaydedilen açık dava dosya sayısı 906 bin 536 oldu. 2021 yılında bu sayı 727 bin 21 iken 2022'de ise 840 bin 727'ydi. Buna göre açık dosya sayısında iki yıl içinde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış kaydedildi. Sayılar eyaletlerin adalet idarelerinden alınan veriler üzerinden oluşturuldu ve Alman Hakimler Birliğinin yayınladığı Alman Hakim Gazetesinde yer aldı. Sayıların sadece ismi bilinen şüphelilerle ilgili dosyaları kapsadığı belirtildi.

Eyaletler özelinde oran olarak en büyük artış Hamburg'da kaydedildi. İki yıl içerisinde açık dava dosya sayısı, yaklaşık yüzde 70'lik bir artışla 22 bin 900'den 39 bine çıktı. Bremen eyaletinde ise 2021 yılında 10 bin 241 olan açık dosya sayısı yüzde 51'lik bir artışla 15 bin 426'ya yükseldi. Açık dava dosya sayısının azaldığı tek eyalet ise Saksonya Anhalt oldu. İki yıl önce 22 bin 111 olan açık dosya sayısı 20 bin 351'e geriledi. Eyalette geçen yıl binlerce dolandırıcılık vakasının görüldüğü karmaşık bir soruşturmanın tamamlanmasının bu düşüşte rol oynadığı belirtildi.

Alman Hakimler Birliğinin verilerine göre Almanya genelinde savcılıkların önüne geçen yıl yaklaşık 5 milyon 400 bin yeni vaka geldi. Bunun da şimdiye kadar kaydedilen en büyük sayı olduğu, iki yıl önce yeni vaka sayısının yaklaşık 4 milyon 700 bin olduğu kaydedildi.

Alman Hakimler Birliği Başkanı Sven Rebehn internet ortamında işlenen nefret suçlarının artmasının vakaların artmasında da etkili olduğunu söyledi. Rebehn ayrıca oturma yasasının ihlal edildiği suçlarda ve çocuk pornografisi alanında daha fazla vaka ile karşılaşıldığını belirtti. Rebehn "personel sayısı bakımından tükenmiş" bir adalet sisteminin bu gelişmeye ayak uydurmakta sürekli daha fazla zorlanacağını söyledi.

dpa / EC, HT

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