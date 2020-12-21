 Alman virolog mutasyonla ilgili iddialara temkinli yaklaşıyor | ALMANYA | DW | 21.12.2020

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ALMANYA

Alman virolog mutasyonla ilgili iddialara temkinli yaklaşıyor

Almanların korona döneminde en çok itibar ettiği bilim insanı Prof. Dr. Christian Drosten virüsün mutasyona uğramış türünün daha bulaşıcı olduğu yönündeki iddialara temkinli yaklaşıyor.

Christian Drosten

Christian Drosten

Alman hükümetine Covid-19 salgınıyla ilgili danışmanlık yapan Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Christian Drosten koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü ile ilgili Deutschlandfunk'a açıklamalarda bulundu.

Drosten, virüsün mutasyona uğramış türünün orijinaline göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu yönündeki iddiaların sadece bir tahmin olduğunu söyledi. 

Verilerin bilimsel sonuçlar çıkarmak için yeterli olmadığını belirten Drosten, İngiliz bilim insanlarının da kesin ifadelerde bulunmak için kendilerine hafta ortasına kadar zaman tanıdıklarına dikkat çekti.

Drosten, salgının İngiltere'nin güneydoğusunda daha hızlı yayılmasına virüsün yeni türünün mü yoksa pandeminin bu bölgedeki yayılışının mı neden olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

"Almanya'ya da gelmiş olabilir"

Mutasyona uğramış virüse İngiltere'de Eylül ayında keşfedildiğini söyleyen Drosten, aynı türe Avustralya, Hollanda, Danimarka ve Belçika'da da rastlandığını ancak bu ülkelerde pandeminin İngiltere'nin güneydoğusundakine benzer biçimde hız kazanmadığını söyledi. Drosten, yeni türün çoktan Almanya'ya da gelmiş olduğuna inandığını belirtti.

Drosten daha önce Twiiter hesabından yaptığı açıklamada da mutasyonların virüslerin ilk formundan her zaman daha üstün olmadığını belirtmişti.

Birçok bilim insanı geliştirilen koronavirüs aşısının mutasyona uğramış tür üzerinde de etkili olacağı inancında.

DW / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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