Alman vekillerden Eren Keskin'e destek çağrısı

Federal Alman Meclisi (Bundestag) bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu, Alman hükümetine Türkiye'de yaşayan avukat ve insan hakları savunucusu Eren Keskin için harekete geçme çağrısında bulundu.

Grubun "Eren Keskin hakkındaki kovuşturmayı durdurun" başlıklı bildirisi, Çarşamba günü yayınlandı. Basın bildirisinde, "avukatın sürekli olarak hukuki saldırılara maruz kalması ve yıllardır tutuklanma tehlikesi altında bulunuyor olmasından" endişe duyulduğu belirtildi. Keskin'in her an tutuklanabileceği uyarısında bulunan parlamenterler, bunun "Türkiye'de insan haklarının korunmasına büyük bir darbe" olacağını ifade etti. Bildiride, "Eren Keskin insan hakları için yürüttüğü çalışmaları engellerle karşılaşmaksızın ve baskılardan korkmadan sürdürebilmelidir” denildi.

Yayınlanan bildirinin altında grubun beş üyesinin de imzası bulunuyor. Bu isimler parlamentoda temsil edilen Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller Partisi ve Sol Parti meclis gruplarının milletvekilleri. Grubun şu anki başkanı, Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen. Federal Meclis'te bulunan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ise grupta milletvekili yer almıyor.

Eren Keskin hakkında kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eş genel yayın yönetmeni olması nedeniyle 129 farklı dava açılmıştı. Keskin'e yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı açılmış başka davalar da mevcut. Keskin'in ayrıca kişisel saldırı ve ölüm tehditlerine maruz kaldığı da biliniyor. Keskin'in müvekkileri arasında cinsel şiddet mağdurları, LGBTİ bireyler ve azınlıklar da bulunuyor.

Keskin, 2004 yılında Aachen Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

DW,KNA/BÜ,EC

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