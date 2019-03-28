Alman vekiller yerel seçimler için Türkiye’ye gidiyor

Alman Yeşiller partisi federal milletvekili Margit Stumpp, yerel seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye gidiyor. Stumpp'a partinin Bavyera eyalet meclisi üyesi Cemal Bozoğlu, Kuzey-Ren Vestfalya eyalet meclis üyesi Berivan Aymaz ve parti sözcüsü Max Lucks'un eşlik edecek.

Stumpp'ın ofisinden Perşembe günü yapılan açıklamada, vekillerin 31 Mart seçimlerinde İstanbul ve Diyarbakır'daki seçim merkezlerini ziyaret edecekleri bilgisi verildi.

Avrupa Konseyi de yerel seçimler için 22 gözlemciyi Türkiye'ye göndereceğini açıklamıştı. Gözlemci heyetin 27 Mart -1 Nisan tarihleri arasında Türkiye'de olacağı bilgisi verilmişti.

Oy ve Ötesi'nden sandık gözlemciliği çağrısı

2014'de siyasi partilerden bağımsız gönüllüler tarafından kurulan ve "demokratik ve şeffaf seçim bilincinin yerleşmesi" sloganıyla yola çıkan Oy ve Ötesi derneğinden 31 Mart Yerel seçimleri için sandık gönüllüsü çağrısı yapıldı.

Derneğin sayfasından yapılan açıklamada, "2014'ten bu yana gözlemlediğimiz seçimlerde elde ettiğimiz deneyimlere dayanarak her sandıkta bir müşahidin bulunmasının ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, mahalli idareler genel seçimlerinde de gönüllü sandık gözlemciliği ve T3 organizasyonu yapmayı hedefliyoruz" denildi.

dpa/SÖ,GA

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