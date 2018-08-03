 Alman vekilden Türkiye ve ABD′ye NATO uyarısı | ALMANYA | DW | 03.08.2018

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ALMANYA

Alman vekilden Türkiye ve ABD'ye NATO uyarısı

FDP'li milletvekili Lambsdorff Türkiye ve ABD'ye Brunson krizini sona erdirme çağrısı yaptı. Lambsdorff dünya politikasındaki kritik gelişmeler karşısında müttefiklerin NATO'yu yıpratmamaları gerektiğini söyledi.

Deutschland Bundestag Beschlüsse Bundeswehreinsätze Lambsdorff (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Alman Hür Demokrat Partisi (FDP) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Aleksander Lambsdorff Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın Türkiye'de yargılanmakta oluşu nedeniyle Ankara ile Washington arasında patlak veren gerginliğin görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Lambsdorff Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Dış politik huzursuzlukların artmakta olduğu bir dönemde NATO müttefiklerinin karşılıklı tehditlerle yetinmeyip yaptırımlara başvurmasının iyiye işaret olmadığını" söyledi.

Liberal politikacı, "İttifak bünyesindeki dayanışmanın daha fazla zarar görmemesi için ABD ve Türkiye, papaz Brunson yüzünden çıkan diplomatik krizi sona erdirmelidir” dedi.

Trump yönetimi Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yaptırım uygulama kararı almış, bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da bu adımın karşılıksız kalmayacağını duyurmuştu.

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"Diyaloğun kesilmemesi önemli"

2016 yılı ekim ayında terörü desteklediği suçlamasıyla gözaltına alınan Brunson aynı yılın aralığında da tutuklanmıştı. Savcılığın 35 yıl ağır hapis cezası talebinde bulunduğu Amerikalı din adamının yargılandığı mahkeme geçen hafta Brunson'un sağlık nedenleriyle ev hapsine alınmasına karar vermişti.

ABD kaynakları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu. Bakanlar bugün de Singapur'daki ASEAN toplantısı sırasında bir araya geldi.

Hür Demokrat Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lambsdorff, "Görüşme kararının doğru yönde atılmış ilk adım olduğunu' ve "Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve NATO devletlerinin diyaloğu desteklemeleri ve tarafları söz düellosunu yumuşatmaya zorlamaları gerektiğini" sözlerine ekledi.

DW,dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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