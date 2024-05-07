Alman ve Türk Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'i Refah konusunda uyardı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Kahire'ye ateşkes görüşmeleri için heyet gönderdiklerini duyurdu.

İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında kontrolü sağlamasının ardından hem Alman hem de Türk Dışişleri İsrail'e tepkilerini dile getiren açıklamalarda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Refah'a yönelik büyük bir saldırı konusunda uyarıyorum. Bir milyon insan buhar olup uçamaz. Korunmaya ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı. Gazze'de daha fazla insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Baerbock, "Refah ve Kerem Şalom sınır kapıları derhal yeniden açılmalıdır" dedi.

"İsrail'in Refah sınır kapısından çekilmesi şarttır"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise Refah'a yapılacak bir harekatın sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyeceğini ifade etti. X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Keçeli, "Netanyahu hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini" dile getirdi:

Gazze ile Mısır arasındaki tek sınır geçiş kapısı olan Refah, bölgeye insani yardımların girdiği tek nokta olması açısından büyük öneme sahip. Ayrıca çatışmalar sırasında yaralananların güvenli bölgelere taşınması da buradan yapılıyor.

İsrail ordusu, Pazartesi günü Refah'taki 100 bin Filistinliye bölgeden ayrılma çağrısında bulunmuş; aynı gün içerisinde 50'den fazla "terör hedefinin" vurulduğunu açıklamıştı.

Netanyahu: Kahire'ye heyet gönderdik

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'den bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Hamas'ın elindeki rehinelerinin serbest bırakılması konularında görüşmelerde bulunmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiğini duyurdu. Netanyahu heyete rehinelerin serbest bırakılması için "gerekli koşulların sağlanmasında ısrarcı olunması" talimatı verdiğini kamuoyu ile paylaştı.

Benyamin Netanyahu Fotoğraf: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Netanyahu, X hesabından paylaştığı görüntülü mesajda Refah'a kara saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek" ifadelerini kullanan İsrail Başbakanı, Hamas'ın kabul ettiği önerilerin İsrail'in taleplerinin çok gerisinde olduğunu ifade etti.

Hamas'ın dün ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail'in Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını öne süren Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Joav Gallant da, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması konusunda "uzlaşmaya" hazır olduğunu ancak bu seçeneğin mevcut olmaması halinde operasyonu yoğunlaştıracakları açıklamasında bulunmuştu.

DW,AFP,AP / EÇ,ET

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