 Alman vatandaşlığına geçişlerde Türkler ilk sırada | ALMANYA | DW | 30.03.2020

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ALMANYA

Alman vatandaşlığına geçişlerde Türkler ilk sırada

Eurostat verilerine göre AB ülkeleri vatandaşlığına geçişlerde azalma eğilimi sürerken 2018'de yeni vatandaşlar arasında ilk sırayı Faslılar aldı. Üçüncü sıradaki Türklerin çoğunluğu Alman vatandaşlığına geçti.

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AB ülkeleri vatandaşlığına geçenlerin sayısında azalma eğilimi sürüyor. Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat verilerine göre AB ülkeleri vatandaşlığına geçenlerin sayısı 2016'da 843 bin 900 ve 2017'de 700 bin 600 iken 2018'de bu sayı 672 bin 300'e geriledi.

2018 yılında AB ülkeleri vatandaşlığına geçenler arasında yüzde 87'lik çoğunluğu üçüncü ülke vatandaşları ve pasaportu olmayanlar oluşturdu.

Faslılar ilk sırada

AB ülkeleri vatandaşlığına geçişlerde 67 bin 200 kişiyle Faslılar ilk sırada yer aldı. Başvuruda bulunan Faslıların yüzde 84'lük çoğunluğu İspanya, İtalya ya da Fransa vatandaşlığına geçti.

İkinci büyük grubu 47 bin 400 kişiyle Arnavutluk vatandaşları oluşturdu. Arnavutların yüzde 97'si Yunanistan ya da İtalya'dan vatandaşlık aldı.

Türklerin çoğu Alman vatandaşlığına geçti

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 28 bin 400 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Türkiyelilerin yüzde 59'u Almanya vatandaşlığına geçti. Böylece Türkiyeliler, 14 bin 973 kişiyle Alman vatandaşlığına yeni geçenler arasında yüzde 14'lük oranla en büyük grubu oluşturdu. Türkiyelileri yüzde 5,4'lük oranla Britanyalılar ve yüzde 5,3 ile Polonyalılar izledi.

2018'de Alman vatandaşlığına geçenlerin toplam sayısı ise 116 bin 750 olarak kaydedildi. Bu rakam bir önceki yıla göre bin 300 kişilik bir artışa işaret ediyor.

dpa,KNA/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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