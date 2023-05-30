Alman vatandaşlığına geçişlerde büyük artış

Almanya'da 2022 yılında yaklaşık 168 bin 500 kişinin Alman vatandaşlığına geçtiği bildirildi. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre bu rakam, bir yıl öncesine oranla yüzde 28 artışa tekabül ediyor. 2002 yılından bu yana en fazla vatandaşlığa geçişin yaşandığı geçen yıl, en çok Alman vatandaşlığı alan grubun yüzde 29 ile Suriyeliler olduğu bildirildi. 2021'de Alman vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı 19 bin 100 iken, 2022'de bu rakam 48 bin 300'e yükseldi. Alman vatandaşlığı alan Suriyelilerin üçte ikisinin erkek, yaş ortalamasının 24,8 ve vatandaşlığa geçmeden önce Almanya'da ortalama bulunma sürelerinin 6,4 yıl olduğu bildirildi.

Bir önceki seneye kıyasla vatandaşlığa geçiş sayılarında en yüksek artış Suriyelilerde olurken, onları 3 bin 700 artışla Ukraynalılar, 2 bin 400 artışla Iraklılar ve 2 bin artışla Türkler takip etti.

Türkler sayı olarak ikinci sırada

Toplamda bir önceki yıla göre yüzde 16'lık artışla 14 bin 200 Türk Alman vatandaşlığına geçerek Suriyelilerin ardından bu alanda en büyük ikinci grubu oluşturdu. Alman vatandaşlığına geçen Türklerin daha önce Almanya'da yaşama süreleri ise ortalama 24,2 yıl olarak kayıtlara geçti.

Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl toplam 171 ülkeden insanın Alman vatandaşlığına geçtiğini bildirdi.

Almanya'da vatandaşlık alabilmek için başvuruda bulunanlarda, yeterli derecede Almanca bilmek, güvenli bir biçimde kendi geçimini sağlamak ve normal koşullarda en az sekiz yıl Almanya'da yaşamış olmak şartı aranıyor. Eşler ve 18 yaşın altındaki çocuklar ise, vatandaşlık alırken Almanya'da en az sekiz sene yaşamış olma şartından muaf tutulabiliyor.

epd / ET,BK

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