 Alman vatandaşına Türkiye’de 6 yıldan fazla hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 13.09.2019

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TÜRKİYE

Alman vatandaşına Türkiye’de 6 yıldan fazla hapis cezası

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’de tutuklanan ilk Alman vatandaşı hakkında mahkeme kararı açıkladı. 51 yaşındaki Alman kadının 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildiriliyor.

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Türkiye'de "terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan bir Alman vatandaşı altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Süddeutsche Zeitung gazetesiyle Batı ve Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumları'nın ortak haberine göre, Karaman'da görülen davada mahkeme, Alman vatandaşı olan sanığın Gülen yapılanmasına üye olduğuna hükmetti.

51 yaşındaki Türk kökenli kadının sadece Alman vatandaşlığının bulunduğu, 20 yılı aşkın bir süre Güney Almanya'da yaşadığı, ancak kocasının ölümünden sonra 2013 yılında Türkiye'ye döndüğü bildiriliyor.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre sonra gözaltına alınan kadın, darbenin ardından tutuklanan ve kamuoyuna yansıyan ilk Alman vatandaşı olmuştu.

Bankadaki hesap iddianameye girdi

Alman vatandaşı kadın, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle Eylül 2016'da serbest bırakılmış ve tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yurtdışına çıkış yasağı getirilen sanığa adli kontrol şartı konmuştu.

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Türkiye'de cezaevinde bulunan Almanların sayısı son altı ayda 47'den 62'ye yükseldi. Hakkında Türkiye'den çıkış yasağı bulunan 38 Alman vatandaşı da ülkeyi terk edemiyor. (23.08.2019)

Gazeteci Deniz Yücel, Türkiye'de yargılandığı davada savunmasını Almanya'da yaptı. Yücel tutuklu kaldığı sürede yaşadıklarını anlattığı savunmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluluğunda işkence gördüğünü" söyledi. (10.05.2019)

Gülen yapılanmasını desteklemekle suçlanan Alman vatandaşı kadın sanığın davası, Karaman'da görülüyor. (08.09.2017)

2017'den bu yana devam eden davada, savcılık iddianamesinde sanığın Gülen yapılanması bünyesindeki bir kadın grubuna başkanlık ettiği ve Gülen yapılanmasına yakın bir bankada hesabı bulunduğu iddiaları yer almıştı.

İddianamede ayrıca sanığın Aralık 2014'te Gülen yapılanmasına yönelik "hukuki operasyonları” kınayan bir bildirinin hazırlanmasında rol oynadığı belirtilmişti. Aynı ay bir otelde Gülen yapılanmasının bir buluşmasına da katıldığı belirtilen sanığın, böylece bir "terör örgütüne üyeliğinin” kanıtlandığı iddia edilmişti. Alman vatandaşı ise suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etmişti.

Temyiz sonuçsuz kalırsa Alman vatandaşı hapis yatacak

Süddeutsche Zeitung gazetesiyle Batı ve Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumları'nın ortak haberinde, Karaman'daki mahkemenin Aralık 2018 sonunda sanığı suçlu bulduğu, ancak kararın kamuoyuna açıklanmadığı belirtiliyor. Bir üst mahkeme tarafından onanan karara karşı temyiz yolunun da sonuçsuz kalması durumunda Alman vatandaşının hapse gireceği kaydediliyor.

DW / AÜ, MY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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