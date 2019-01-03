 Alman vatandaşının Türkiye′den çıkış yasağı uzatıldı | TÜRKİYE | DW | 18.01.2019

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TÜRKİYE

Alman vatandaşının Türkiye'den çıkış yasağı uzatıldı

Aralık ayından beri Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen Alman vatandaşı Adnan Sütçü'nün yurt dışı çıkış yasağı uzatıldı. Sütçü, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Symbolbild Flagge Verhältnis Türkei Deutschland (Imago/Chromeorange/M. Schroeder)

Annesinin cenazesine katılmak için Türkiye'ye gidişinden kısa bir süre sonra 27 Aralık’ta Ankara'da gözaltına alınan ve iki gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Adnan Sütçü'nün çıkış yasağı uzatıldı. Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre, yurt dışı yasağının devamına karar veren mahkeme, bu karara gerekçe göstermedi. 

56 yaşındaki Alman vatandaşı Facebook paylaşımları ile "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan gözaltına alınmıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Alman Dışişleri Bakanlığı, durumdan haber olunduğunu ve Almanya'nın Adnan Sütçü'ye konsolosluk desteği sağladını bildirdi.

Ekim ayında Türkiye’ye seyahat tavsiyelerini güncelleyen Alman Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya yorumları ve isimsiz ihbarcılar konusunda uyarıda bulunmuştu. Alman hukuk anlayışı uyarınca düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen ifadelerin Türkiye’de bir ceza kovuşturmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Alman Dışişleri Bakanlığı, bir başkasının sosyal medya içeriğini paylaşmanın hatta sadece beğenmenin bile Türkiye’de yargılanmaya yol açabileceğine dikkat çekmişti.

Türkiye’de tutuklanan Alman vatandaşları, Ankara-Berlin hattındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan başlıca konulardan birini oluşturuyor. 

dpa, DW, MK/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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