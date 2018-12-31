 Alman vatandaşının Türkiye′den çıkış yasağı kaldırıldı | TÜRKİYE | DW | 17.02.2019

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TÜRKİYE

Alman vatandaşının Türkiye'den çıkış yasağı kaldırıldı

Türkiye'de gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Alman vatandaşı Adnan Sütçü'nün yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Symbolbild Flagge Verhältnis Türkei Deutschland (Imago/Chromeorange/M. Schroeder)

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Aralık ayından beri Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen Alman vatandaşı Adnan Sütçü'nün yurt dışı çıkış yasağı uzatıldı. Sütçü, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. (18.01.2019)

Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adnan Sütçü’nün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, ancak yurtdışına çıkmasının yasaklandığı bildiriliyor. (31.12.2018)

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türkiye'de gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Alman vatandaşı Adnan Sütçü'nün yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Konya Savcılığı'nın kararını Sütçü'nün avukatı Abdülmenaf Kıran da doğruladı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Adnan Sütçü Salı günü Münih'e dönmeyi planladığını kaydetti. "Sonunda ülkeden ayrılabileceğim için çok mutluyum" diyen Sütçü yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu belirtti. Sütçü ailesi Türkiye'de ikamet etmediği için haftalardır otellerde ve tanıdıklarının evinde kalıyordu.

Münih'te yaşayan 56 yaşındaki Adnan Sütçü annesinin cenazesine katılabilmek için 27 Aralık tarihinde gittiği Ankara'da uçaktan indikten kısa süre sonra gözaltına alınmıştı. İki gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sütçü'nün yurt dışına çıkması yasaklanmış, yasak ocak ayında uzatılmıştı. Sütçü, Facebook paylaşımları ile "terör örgütü propagandası" yapmakla suçlanıyordu.

Screenshot Twitter Mesale Tolu zu Verhaftung Adil Demirci (Twitter@mesale_tolu)

Adil Demirci

Alman ve Türk vatandaşı Adil Demirci'nin "terör örgütü üyeliği" ve "terör propagandası" suçlamalarıyla yargılandığı davanın geçen Perşembe günü görülen ikinci duruşmasından tahliye kararı çıkmıştı. Mahkeme, Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Demirci hakkında İstanbul il sınırları dışına çıkış yasağı getirmişti.

Üç Alman vatandaşı hâlâ tutuklu

Demirci'nin tahliyesinin ardından terör suçlaması veya politik nedenlerle Türkiye'de gözaltında tutulduğu bilinen Alman vatandaşlarının sayısı üçe düştü. Bu rakam geçen yılın ortalarında yedi idi. Yine sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan Hamburglu Dennis E. ise ocak ayının başında Almanya'ya geri dönmüştü.

dpa/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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