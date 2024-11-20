Alman vatandaşı Rusya'da tutuklandı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bir Alman vatandaşının Rusya'nın Kaliningrad kentinde tutuklandığına dair haberleri doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, konudan haberdar olunduğu ancak olayın Rus medyasında aktarıldığı gibi kısa bir süre önce değil, geçen Ekim ayında yaşandığı ifade edildi.

Açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "St. Petersburg Başkonsolosluğumuz olay hakkında bilgilendirildi ve şu anda Rus makamları ile iletişim halinde" dedi. Başkonsolosluk tarafından tutuklanan kişiye destek ve bakım teklif edildiğini de aktaran sözcü, kişisel hakların korunması bağlamında söz konusu kişinin kimliğine dair detaylı bilgi vermezken bu kişi hakkındaki suçlamalara ilişkin görüş belirtmedi.

"Enerji alt yapısına sabotaj" iddiası

Rus haber ajanslarının daha önce aktardığı haberlerde, bir Alman vatandaşının sabotaj düzenleme ile itham edilerek tutuklandığı duyurulmuştu. Rus istihbarat kurumu, Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) dayandırılan haberlerde tutuklanan kişinin geçen Mart ayında, Kaliningrad bölgesinde yer alan bir doğal gaz dağıtım merkezinde meydana gelen patlamadan sorumlu tutulan 1967 doğumlu Nikolai G. isimli biri olduğu öne sürülüyor. Ayrıca zanlının Polonya üzerinden yeniden bölgeye giriş yaparak, "bölgedeki enerji alt yapısına sabotaj düzenleme" hazırlığı içinde olduğu ilgili haberlerde iddia ediliyor.

Başkent Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası Fotoğraf: Maxim Shemetov/File Photo/REUTERS

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, tam sayı vermemekle birlikte Rusya'da şu an "çift haneli düşük bir sayıda" Alman vatandaşının tutuklu olduğunu bildirerek bu ülkede temel bir "Sindirme ve korkutma atmosferi" olduğunu ve bu durumun "yabancı ülke vatandaşlarının keyfi tutuklanmalarına" yol açabildiğini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana ülkede, "sabotaj", "ihanet" ve "terör" suçlaması ile tutuklamalar artmış durumda. Geçen yıllar içinde başta ABD olmak üzere pek çok Batı ülkesi vatandaşı Rusya'da tutuklanarak ağır ithamlarla karşı karşıya kaldı. Washington ise Moskova'nın, yurt dışında tutuklu bulunan Rus vatandaşlarının serbest kalmasını sağlayabilmek için suçsuz kişileri "esir aldığını" iddia ediyor.

AFP / ET,TY

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