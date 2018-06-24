 Alman vatandaşı Kürt şarkıcı tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 27.06.2018

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TÜRKİYE

Alman vatandaşı Kürt şarkıcı tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Edirne'de gözaltına alınan Kürt şarkıcı Hozan Cane, tutuklandı.

Hozan Canê Vegere (youtube/Hozan Canê)

HDP'nin miting çalışmalarına katılmak için gittiği Edirne'de gözaltına alınan Alman vatandaşı şarkıcı Hozan Cane tutuklandı. HDP'den Murat Amil, Cane'nin tutuklandığını Twitter üzerinden duyurdu. Amil, Hozan'ın Edirne cezaevine gönderildiğini belirtti.

Seçim otobüsünün durdurulması üzerine gözaltına alınan Cane'nin HDP'nin seçim etkinliklerine katıldığı, etkinliklerde şarkı söylediği belirtiliyor.

Kürt medyasından yapılan açıklamalarda Cane'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtilmişti. DHA, şarkıcının sosyal medya paylaşımlarında "terör propogandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Başkonsolosluğu ve Edirne fahri konsolosunun Türk makamlarıyla temasa geçtiği belirtilmişti.

DW/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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