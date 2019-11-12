Alman vatandaşı IŞİD şüphelileri Frankfurt’a geldi

Türkiye’nin sınırdışı ettiği IŞİD şüphelisi iki kadını taşıyan uçak Almanya’nın Frankfurt Havalimanı’na indi. Alman polisinden yapılan açıklamada uçağın Cuma günü yerel saat ile 21.34’te havalimanına indiği belirtildi. Şahısların pasaport kontrolünden geçirildiğini belirten polis sözcüsü bundan sonraki sürecin federal ve eyaletlerdeki güvenlik makamlarının inisiyatifinde olduğunu söyledi. Alman haber ajansı dpa’nın edindiği bilgilere göre İstanbul'dan Frankfurt'a gelen uçakta Federal Emniyet Teşkilatı’ndan bir polis memuru da şüphelilere eşlik etti. Şahısların gözaltına alındığına yönelik henüz bir bilgi yok.

DHA’nın haberinde şahısların “yabancı terörist savaşçı” olduğu belirtilmişti. Haberde iki kadının Göç İdaresi’ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde dün yerel saat ile 20.45'te İstanbul Havalimanı’na getirildiği kaydedilmişti.

dpa’nın edindiği bilgilere göre sınırdışı edilen şüphelilerden biri 1998 doğumlu. 21 yaşındaki kadının Suriye’nin kuzeyindeki El Hol’de Suriyeli Kürt güçlerin gözetimi altındaki bir kamptan kaçarak Türkiye’ye geçtiği belirtiliyor. Kadının Türkiye'de en son Gaziantep'teki Geri Gönderme Merkezi’nde tutulduğu kaydediliyor. Diğer şüphelinin ise Hannover doğumlu olduğu belirtiliyor. Şahsın Suriye Demokratik Güçleri’nin Barış Pınarı Harekatı sırasında denetimini kaybettiği Ayn İsa kampından kaçarak Türkiye’ye geçiş yaptığı belirtiliyor.

Sınırdışı edilenlerin sayısı 9 oldu

Türkiye perşembe günü de Irak kökenli yedi kişilik bir aileyi Berlin’e sınırdışı etmişti. Ailenin babası havalimanında gözaltına alınmıştı. Berlin Senatosu Sözcüsü şahıs hakkında tutuklama emri olduğunu ve dolandırıcılık şüphesi bulunduğunu açıklamıştı. Daha önce Hildesheim'da ikamet eden ailenin en büyük oğlunun "Alman İslam Çevresi" ile ilişkili olduğu belirtiliyor.

Almanya’da geri dönen ya da sınırdışı edilen tüm IŞİD şüphelileri gözaltına alınmıyor. IŞİD’in denetimi altındaki bölgelere gitmiş olmak savcılığın bir ceza soruşturması başlatması için yeterli değil. Daha önce Federal Savcılık Almanya'ya geri dönen erkek savaşçılar hakkında tutuklama kararı vermişti. Şahıslar hakkında Suriye ya da Irak’ta çatışmalara katıldıkları, cinayet işledikleri, tutuklulara kötü muamelede bulundukları ya da infazlara katıldıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.

Yabancı terör örgütüne üyelik suçlamasından ceza vermek ise Alman hukuku açısından daha zor. Şüphelinin örgüte katıldığına dair yemin etmesi hukuki açıdan yeterli olmuyor. Şüphelinin örgütün bir parçası olduğunu ispat için "üyelerin bulunduğu gruba ait olduğunu ve üye olmayanlardan farkını” ispat etmek gerekli.

Haziran 2018'de Federal Adalet Mahkemesi (BGH) üst düzey bir IŞİD üyesi ile evlenmek için Suriye’ye giden bir Alman kadın hakkında tutuklama kararı vermişti. Sabine S. adlı kadın başka kadınlara da aynı şekilde evlenme çağrısında bulunduğu ve İslam adına kafa kesmeyi meşru gördüğü yönünde beyanlarda bulunmuştu. Yargıçlar bu açıklamaların "anlaşmalı bir biçimde IŞİD'e katılma" anlamına geldiği sonucuna varmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel daha önce güvenlik makamlarının Türkiye'den Almanya'ya sınırdışı edilen şüphelilerin bir tehlike oluşturmaması için gereken önlemleri alacağını söylemişti. Merkel şahıslar hakkında federal ve eyalet düzeyinde terörle mücadele merkezlerinde bir güvenlik değerlendirmesi yapılacağını belirtmişti.

dpa, DHA / EC, TY

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