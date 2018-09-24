Alman vatandaşı Hozan Cane'ye 6 yıl 3 ay hapis

"Hozan Cane" adıyla tanınan Alman vatandaşı Kürt sanatçı Saide İnaç’ın yargılandığı davanın görülmesine Edirne'de devam edildi. İnaç Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmayı Alman Konsolosluğu'ndan bir yetkili de izledi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden İnaç, beraatını talep etti. İnaç'ın avukatları Mustafa Peköz ve Nevroz Akalan müvekkillerinin, sosyal medya hesabı üzerinden kendi adına yapılan paylaşımlarla bir alakasının olmadığını belirtti. Mahkeme İnaç'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, "Atatürk'e hakaret" suçundan ise beraatine karar verdi.

Avukat: Karar siyasi

İnaç'ın avukatı Mustafa Peköz DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada kararı eleştirerek temyize gideceklerini belirtti. Davayı "siyasi" diye nitelendiren Peköz, "Bu dava sadece üç duruşma yapılarak bizim hiçbir talebimizin kabul edilmediği, aceleye getirilmiş bir davadır. Birinci duruşmada iddianame okundu. İkinci duruşmada savcılık mütalaasını verdi. Üçüncü yani bugünkü duruşmada ise savunma yaptık ve mahkeme on dakika içinde kararını açıkladı" dedi.

Peköz savcının iddianamede müvekkilini Irak’a giderek YPG kamplarında bir buçuk yıl eğitim almakla suçladığını söyleyerek, "Mahkemeye müvekkilimin yurtdışına giriş çıkışlarını gösteren pasaportunu delil olarak sunduk. Müvekkilim farklı tarihlerde Irak’a gitmiştir ancak en uzun kaldığı süre 28 günü geçmemiştir. Mahkeme bu delilleri sunmamıza rağmen müvekkilime örgüt üyeliğinden ceza verdi" dedi.

Peköz müvekkilinin sosyal medya paylaşımlarının da iddianamede kanıt olarak sunulduğunu, mahkemeye bu konuda tanık dinletmek istediklerini ancak bu taleplerinin de kabul edilmediğini ifade etti.

Avukat Peköz: Dava aceleye getirildi

İnaç’ın Alman vatandaşı olduğunu hatırlatan Peköz, "Mahkeme bu davanın Alman vatandaşı Meşale Tolu ya da Deniz Yücel’de olduğu gibi kamuoyunda geniş destek bulmasını engellemek için acele biçimde karar vermiştir" dedi. Peköz öncelikle mahkemenin gerekçeli kararını bekleyeceklerini, ardından kararı temyiz edeceklerini belirtti. Avukat, "Bana göre karar hem usul hem de esas yönünden bozulacaktır" diye konuştu.

İnaç'ın kızı Örs: Deliller yok sayıldı

İnaç’ın Almanya’da yaşayan kızı Dilan Örs de DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada kararı eleştirdi. Örs verilen kararı haksız bulduğunu belirtti. Mahkemeye sundukları bütün delillerin yok sayıldığını söyleyen Örs, "Mahkeme heyetinin 10 dakikada örgüt üyeliği gibi ağır bir cezayı vermesi, mahkemeye sunduğumuz bütün delilleri yok sayması, bizleri hayrete düşürdü. Böyle bir karar kesinlikle beklemiyorduk. Kararı mutlaka temyize götüreceğiz" dedi.

Saide İnaç, Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için HDP'nin düzenlediği etkinliğe katılmak üzere Edirne’ye gitmiş ve bu sırada gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Türkiye'de hali hazırda siyasi suçlardan İnaç'ın yanı sıra dört Alman vatandaşı daha cezaevinde bulunuyor. Bu kişiler, çifte vatandaş Enver A., Hamburglu Dennis E., Ekim ayında "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla altı yıldan fazla hapis cezası alan Patrick K. ve hakkındaki dava devam eden Kölnlü sosyal hizmetler uzmanı Adil Demirci.

Hülya Topcu

© Deutsche Welle Türkçe