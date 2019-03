Alman vatandaşı Erdoğan'a hakaretten hakim karşısına çıkıyor

Türkiye’de bir Alman vatandaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Haziran 2018 seçimlerinden önce paylaştığı bir Twitter mesajında “Başçalan” kelimesini kullandığı tespit edilen Alman vatandaşı Aret D. Perşembe günü hakim karşısına çıkacak. "Başçalan" kelimesi 17-25 Aralık soruşturmasından sonra gündeme gelmiş ve Twitter'da viral olmuştu.

Aret D.'nin avukatı Veysel Ok, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, müvekkilinin "nefret suçu" işlemekten de yargılandığını, ancak bu suçlamanın sonradan düşürüldüğünü söyledi. Avukat Ok, müvekkilinin polise imza verme zorunluluğu ve yurtdışı seyahat yasağının da kaldırıldığını belirtti. Ok, ayrıca Aret D.'nin Alman Hür Demokrat Partisi'ne (FDP) yakınlığı ile bilinen Friedrich-Naumann Vakfı çalışanı olduğunu ifade etti.

FDP'den duruşmaya milletvekili Thomas Hacker'in gözlemci olarak katılacağı belirtildi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanına hakaretten yargılananlar dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Hapiste bulunan Alman vatandaşları Türkiye ile Almanya ilişkilerinde gerginlik yaratan noktalardan birini oluşturuyor. Son olarak Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Almanya’da terör örgütü toplantılarına katılıp” tatil amacıyla Türkiye’ye gelenlerin havalimanlarında tutuklanacaklarına işaret eden sözleri Ankara-Berlin hattındaki tansiyonu yükseltmiş, Almanya Türkiye'ye sehayat tavsiyesini güncellemişti.

