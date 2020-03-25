 Alman uzmanlar: Virüsü bulaştırmamak için koruyucu maske gerekli | YAŞAM | DW | 29.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Alman uzmanlar: Virüsü bulaştırmamak için koruyucu maske gerekli

Koruyucu maske takılmasını tavsiye eden Alman uzmanlar, böylelikle virüsü bulaştırma riskinin azalacağını belirtiyor. Drosten virüsü taşıyan ama belirti göstermeyenlerin virüsü bulaştırma riski taşıdığına işaret ediyor.

default

Alman uzmanlar koruyucu maskenin, takan kişi için pek koruma sağlamadığını, ancak eğer virüs taşıyorsa diğer insanlara bulaşmasını az da olsa engellediğini belirtiyor. Ancak uzmanlar, hastanelerde ve muayanehanelerde malzeme sıkıntısı yaşanmaması için tıbbi amaçlara yönelik maskelerin satın alınmaması gerektiğini vurguluyor.

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Uzmanı Christian Drosten, konuşurken, öksürürken veya aksırırken damlacıkların etrafa saçıldığını, eğer koruyucu maske takılırsa, daha büyük damlacıkların yayılmasının engelleneceğini belirtti. Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu’nun (NDR) podcast yayınında konuşan Drosten, maske bu damlacıkları yayan “Kaynağa ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Bu nedenle de maskenin kaynakta olması gerekiyor, bu damlacıkları alan kişide değil” dedi.

Viroloji Uzmanı Christian Drosten

Viroloji Uzmanı Christian Drosten

Bilim insanlarının bu konuda yaptıkları çalışmalara atıfta bulunan Alman uzman, belirti göstermeyen insanların maske yoluyla virüsün diğer insanlara bulaşmasını engelleyebileceğini kaydetti. “Belirtiler ortaya çıktığında kimse süpermarkete gitmez” diyen Drosten ancak koruyucu maske takarak, "Yarın belirti gösterip göstermeyeceğini bilmediğini kabul etmiş olur” şeklinde konuştu. Alman hükümetine danışmanlık yapan Drosten, kamusal alanda koruyucu maske takmayı “nezaket işareti” olarak nitelendirdi. Drosten, ne kadar çok maske takarsa, durumun ne kadar ciddi olduğunun da hatırlanacağını söyledi.

Robert Koch Enstitüsü: Diğer önlemler de unutulmamalı

Robert Koch Enstitüsü de, koruyucu ağız maskesinin virüsün diğer insanlara bulaşması riskini büyük ölçüde azalttığını belirtiyor. Ancak Enstitü, yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için gereken önlemlerin unutulmaması gerektiğini vurguluyor.

Federal Tabipler Odası Başkanı Klaus Reinhardt

Federal Tabipler Odası Başkanı Klaus Reinhardt

Bu önlemler, sosyal mesafeyi korumak, elleri iyice yıkamak, öksürürken ve hapşırırken ağzı dirseğin iç kısmı ile kapatmak olarak sıralanıyor.

Federal Tabipler Odasından maske tavsiyesi

Almanya Federal Tabipler Odası Başkanı Klaus Reinhardt da maske kullanılmasını tavsiye ediyor. Neue Osnabrücker Zeitung'a konuşan Reinhardt, “Basit koruyucu maskeler edinin veya kendiniz yapın ve kamusal alanda bu maskeleri takın” dedi.

dpa/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kalabalık ve yoksul kentlerde sosyal mesafe mümkün mü?

Bir mutfağı 22 kişi kullanıyor, onlarca kişi tek bir banyoda yıkanıyor. Koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin önemine vurgu yapılıyor ancak yoğun nüfuslu ve yoksulluğun fazla olduğu şehirlerde gerçekler farklı. (28.03.2020)  

Koronavirüs hakkındaki sorulara bilimsel yanıtlar

Dünyanın bir numaralı gündem maddesi koronavirüs hakkında hâlen yanıtı merak edilen birçok soru var. Bilim insanları bir an önce bu sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. İşte şu ana kadar bulunan bilimsel yanıtlar... (23.03.2020)  

Koronavirüs: Kronik hastalıklar neden riski artırıyor? 

Koronavirüs salgınında kronik rahatsızlığı olanların risk altında olduğunu sürekli duyuyoruz. Peki, nedir bu kronik hastalıklar ve hangi hastalık, neden COVID-19 konusunda riski artırıyor? (26.03.2020)  

Benzer içerik

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien

İtalya’ya koronavirüs yardımı: Çin’den maske, Vietnam'dan test kiti 25.03.2020

Koronavirüsle mücadele eden İtalya’ya Çin, Rusya, Vietnam tıbbi malzeme, Küba ise doktor gönderdi. Tıbbi malzeme gönderen Almanya’nın yardımları ise gecikti.

Indien Kalkutta Migranten Arbeiter Coronavirus Covid-19 Gastarbeiter

Kalabalık ve yoksul kentlerde sosyal mesafe mümkün mü? 28.03.2020

Bir mutfağı 22 kişi kullanıyor, onlarca kişi tek bir banyoda yıkanıyor. Koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin önemine vurgu yapılıyor ancak yoğun nüfuslu ve yoksulluğun fazla olduğu şehirlerde gerçekler farklı.

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

Türkiye'de vaka sayısı 9 bini aştı, can kaybı da 131'e yükseldi 29.03.2020

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 131'e, vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi. Dünya genelinde ise koronavirüs vakalarının sayısı 680 bine ulaşırken, can kaybı 31 bin 700'ü aştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Piyanist Gülsin Onay, sosyal medya üzerinden konser veriyor

Piyanistlerin koronavirüs yalnızlığına karşı mücadelesi

Piyanist Gülsin Onay ve Igor Levit, koronavirüs nedeniyle eve kapananlara sosyal medya üzerinden konserler veriyor. Onay, "Dinleyicilerimin bana, benim dinleyicilerime ihtiyacım var" diyor.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  