 Alman uzmanlar deksametazon ilacına karşı uyardı | DÜNYA | DW | 17.06.2020

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DÜNYA

Alman uzmanlar deksametazon ilacına karşı uyardı

Alman uzmanlar, COVID-19 hastalarında ölüm oranını azalttığı belirtilen deksametazon ilacıyla ilgili hâlâ yanıtlanmamış sorular bulunduğu görüşünde. DSÖ ise İngiltere'de geliştirilen ilacın sonuçlarından memnun.

Covid-19'a karşı deksametazon ilacı

Covid-19'a karşı deksametazon ilacı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde COVID-19'a karşı geliştirilen ve klinik deneylerin devam ettiği deksametazon ilacıyla ilgili şimdiye kadar alınan başarılı sonuçları memnuniyetle karşıladı.

İlacın ağır korona hastaları için hayat kurtarıcı olabileceğini söyleyen DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilacın solunumun cihazına bağlı hastaların ölüm oranını üçte bir, oksijen tedavisi gören hastaların ölüm oranını da beşte bir azaltabileceğine dikkat çekti ve "Bunlar harika haberler" dedi.

Ancak Alman uzmanlar, ağır hastalarda iltihap önleyici deksametazon ilacından alınan ilk olumlu sonuçlar karşısında aşırı iyimserliğe karşı uyardı.

"Yan etkileri de araştırılmalı"

Frankfurt kentindeki Goethe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyonoloji Bölümü Başkanı Maria Vehreschild, ancak orijinal verilerin ayrıntılı incelemesinden sonra ilacın niteliğine ilişkin öngörüde bulunulabileceğini söyledi. Vehreschild, ayrıca ilacın yan etkileri üzerinde çalışılmasının da önemli olduğuna dikkat çekti.

Hannover Tıp Fakültesi'nden Pnömolog Tobias Welte de ilaçla ilgili olarak hasta gruplarının karşılaştırılabilir olup olmadığının da araştırılması gerektiğini belirtti. Welte, "Elde edilen sonuçlar bağımsız ve tam yetkili bilir kişiler tarafından incelemeden araştırmayı değerlendiremezsiniz" şeklinde konuştu.

Regensburg Üniversite Hastanesi Enfeksiyonoloji Bölümü'nden Bernd Salzberger de deksametazon maddesinin virüse karşı vücudun bağışıklık yanıtını frenleyebileceğine ve bunun da virüsün yok edilmesini yavaşlatabileceğine işaret etti.

2 bin 100 hasta üzerinde denendi

Tıpta 50 yıldan fazladır kullanılan deksametazon, aralarında kortizonun de bulunduğu glükokortikoidlere mensup bir etken madde.

Oxford Üniversitesi, bu madde ile 2 bin 100 hasta üzerinde yaptığı testlerin sonuçlarını "Recovery Araştırması" adı altında açıklamıştı. Araştırmanın başkanlığını yapan Peter Horby de "Deksametazon, dünya çapında hayat kurtarmak için ucuz, ulaşılabilir ve hemen kullanılabilir bir madde" demişti.

dpa/HS,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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