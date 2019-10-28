Alman uzman: IŞİD sadece Suriye ve Irak'ta değil

Almanya'nın önde gelen Ortadoğu uzmanlarından Guido Steinberg, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Suriye'deki Amerikan özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürülmesinin ardından örgütün zayıflayacağına, ancak savaş devam ettiği sürece bir tehdit olarak kalacağına dikkat çekti. Berlin merkezli Bilim ve Politika Vakfı'ndan Steinberg Deutsche Welle'nin sorularını yanıtladı:

Deutsche Welle: Ebubekir el Bağdadi IŞİD için ne kadar önemliydi ve onun ölümünün terör örgütü IŞİD açısından ne gibi sonuçları olacak?

Guido Steinberg: El Bağdadi IŞİD için çok önemliydi. 2010 yılında örgütün başına geçtiğinde IŞİD’in savaşçı sayısı bin bile değildi. Dört yıl sonra ise Suriye ve Irak’ta bir nevi devlet meydana getirdi. IŞİD için El Bağdadi çapında yeni bir lider bulmak çok zor olacak.

El Bağdadi’nin ölümü IŞİD’i zayıflatacak mı?

Belli bir oranda evet, zira kendini halife ilan eden El Bağdadi kadar acımasız, iyi organize olabilen ve ideolojik açıdan böylesine motive birini bulmak kolay değil. Bu durum örgütü zayıflatacaktır. Ancak diğer yandan IŞİD varlığını devam ettiriyor. Sadece Suriye ve Irak’ta değil, tüm İslam dünyasında.

Ortadoğu Uzmanı Dr. Guido Steinberg

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan özel kuvvetlerinin El Bağdadi’yi öldürmesinden, daha doğrusu El Bağdadi'nin askerler yaklaşırken kendini havaya uçurmasından gurur duyduğu görülüyor. Bu operasyonun, ABD’nin Ortadoğu’da terörizmle mücadele biçimini etkileyeceğini düşünüyor musunuz?

Sanmıyorum. Mevcut Amerikan hükümeti bir yandan cihatçılara karşı mücadelesinde çok angaje bir tavır içinde. Ancak diğer yandan da Suriye ve Irak’tan ne olursa olsun çıkıp, Asya’ya yoğunlaşmak istiyor. Bu durum Ortadoğu'da terörizmle mücadeleyi oldukça zayıflatacaktır. Bu da Avrupalılar için bir sorun anlamına geliyor, zira teorik olarak Amerika’nın yerini almaları gerek. Suriye ve Türkiye’de yaşanan her şey, sonuçta ABD'den çok daha fazla bizi etkiliyor.

El Bağdadi operasyonu, küresel ve yerel güçlerin aynı biçimde askeri çatışmalara dahil olduğu bir coğrafyada, Suriye'nin kuzeyinde yapıldı. Bu bölgede, yakın bir gelecekte istikrar denebilecek bir durum sağlanabileceğine inanıyor musunuz?

Buna inanmıyorum. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad iç savaşı fiilen kazanmış olmasına rağmen çatışmalar, ülkenin tamamında kontrolü yeniden eline geçirene dek, daha uzun bir süre devam edecek. Savaş devam ettiği sürece IŞİD de bir rol oynamayı sürdürecek.

IŞİD militanlarının, liderlerinin intikamını almak için örneğin terör saldırıları düzenleyeceklerini düşünüyor musunuz?

Bu kesinlikle mümkün. Ancak IŞİD’in saldırı tehlikesi zaten yıllardır var ve devam ediyor. Asıl endişelenmesi gereken kesim Kürtler. Çünkü şu an biliyoruz ki, Ebubekir El Bağdadi’ye karşı Amerikan askeri operasyonu, Kürtlerin hakimiyetindeki, Kuzey Irak’ın Erbil kentinde başladı.

Röportaj: Terry Martin

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