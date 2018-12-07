 Alman uyum bakanı Türkiye yolcusu | ALMANYA | DW | 14.12.2018

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ALMANYA

Alman uyum bakanı Türkiye yolcusu

Alman uyum bakanı Annette Widmann-Mauz Türkiye ziyaretine hazırlanıyor. Konrad Adenauer Vakfı’nın Kadın ve Göç konulu toplantısına katılacak olan devlet bakanı siyasi temaslarda da bulunacak.

Başbakan Angela Merkel ve Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz

Başbakan Angela Merkel ve Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz

Almanya Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz'ın, 17-18 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Widmann-Mauz'un ziyaretinin ilk gününde, Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği toplantıya katılması öngörülüyor.

"Göç ve Kadın" konulu toplantıya katılacak bakanların ikili bir görüşme de gerçekleştirmeleri bekleniyor. Alman Bakan Widmann-Mauz'un Dışişleri Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile de görüşmesinin planlanmakta olduğu belirtildi.

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Almanya’da yüzlerce camide yapılan Açık Kapı Günü etkinlikleri kapsamında Köln’deki DİTİB Merkez Camii’ne gelen Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp, caminin Erdoğan tarafından açılmasını eleştirdi. (03.10.2018)

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Stamp, Almanya'da Erdoğan'a oy veren seçmeni, sağ popülist AfD seçmeni ile karşılaştırarak, "aynı şekilde popülizme kandıklarını" savundu. (26.06.2018)

Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin üyesi olan Widmann-Mauz, Mart ayında kurulan koalisyon hükümetinde, uyum bakanlığına getirilmişti.

Göreve gelmesinin ardından Türkiye'yi ilk kez ziyaret edecek olan Widmann-Mauz'un temaslarında iki ülke siyasi ilişkilerinin de ele alınması bekleniyor.

Normalleşme çabaları

Almanya ile Türkiye arasında son iki yılda yaşanan siyasi gerginlikler sonrasında normalleşme çabaları devam ediyor. Widmann-Mauz'un ziyareti de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Merkel hükümeti, geçen yıllarda bazı Türk siyasetçilerin Almanya'ya dönük sert açıklamaları ve suçlamalarına tepki göstermiş, bunların Almanya'da göçmenlerin uyumuna ve iç barışa zarar verdiğini vurgulamıştı.

Alman hükümeti, Türkiye'deki siyasi tartışmalar ve kutuplaşmanın, 3 milyondan fazla Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı Almanya'ya taşınmasını istemiyor.

Alman medyasında sık sık gündeme gelen ve Alman siyasetinde de tartışma konusu olan, MİT'in Almanya'daki faaliyetleri, çeşitli dernek ve kuruluşlar üzerinden nüfuz kurma çabaları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) hakkındaki iddialar da yakından inceleniyor.

Eylül ayında DİTİB'in Alman iç istihbarat kurumu tarafından izlenmesi gündeme gelmiş, yapılan inceleme sonucunda bunun gerekli olmadığı tespiti Alman basınına yansımıştı.

"Hedef adım adım bağımsızlaşma"

Konu hakkında hükümete yöneltilen soruları önceki gün federal mecliste yanıtlayan Başbakan Angela Merkel, Almanya'da görev yapacak imamların artık Almanya'da yetişmesi gerektiğini söyledi.

DİTİB ile ilgili dönem kaygı yaratan gelişmeler yaşandığını söylen Merkel, şöyle devam etti:

"Ancak bununla birlikte, işbirliği yaptığımız çok sayıda DİTİB temsilcisi var. Bizim yaklaşımımız şöyle: bizim Türkiye ile diyalog içersinde olmamız gerekiyor. Çünkü konu belli ölçülerde Türkiye ile, Diyanet ile ilişkili. İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in İslam Konferansı, adım adım bağımsızlaşmayı hedef olarak belirledi… Kanımca Almanya'da da imam yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bu bizi bağımsızlaştıracak ve gelecek için de gerekli."

Alman Uyum Bakanı Widmann-Mauz'un Türkiye ziyareti sırasında, DİTİB konusu başta olmak üzere, Almanya siyaseti ve kamuoyu gündemini meşgul eden bu konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.


Değer, Akal

© Deutsche Welle Türkçe

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