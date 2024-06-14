Alman turizmine EURO 2024 dopingi: 1 milyar euro bekleniyor

17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Münih Allianz Arena'da oynanacak Almanya-İskoçya karşılaşması ile başlıyor.

Almanya'nın 10 farklı kentine yayılan turnuvanın konaklama ve gıda başta olmak üzere birçok sektöre önemli ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Ifo Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya göre, karşılaşmaları izlemek üzere Almanya'ya gelecek yabancı turistler ekonomiye fazladan 1 milyar euro kaynak aktaracak. Bunun, yılın ilk çeyreğine kıyasla hizmet ihracatında yüzde 1,5'luk artışa karşılık geldiğini hesapladı.

Yine Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası istatistikleri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre; şampiyona boyunca fazladan 600 bin yabancı turistin ülkeye gelmesi, gecelik konaklamaların da 1,5 milyon artış göstermesi bekleniyor.

Alman kulübünün performansı harcamaları etkileyecek

Ancak Ifo araştırmacısı Gerome Wolf'e göre bu etki kısa süreli olacak ve turnuvanın bitişiyle ekonomi önceki hızına geri dönecek. Wolf, "Makroekonomik açıdan bu tür büyük organizasyonların etkisi, turizm dışında genelde küçük olur" dedi.

Yerli turistin harcama davranışındaki potansiyel değişikliğe de değinen Wolf, "Şampiyona süresince yerli tüketiciler konaklama ve gıda sektörlerine kısa süreliğine daha fazla harcama yapacak olsa da, muhtemelen diğer harcamalarını kısacaklarından genel olarak özel tüketim etkilenmeyecektir. En azından 2006 Dünya Kupası deneyimimiz bize bunu söylüyor" görüşünü dile getirdi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı da sakin geçen ayların ardından perakende satışlarda artış öngörüyor, ancak 2006 seviyesinin yakalanması beklenmiyor.

Uzmanlar, EURO 2024'ün özellikle yerlilerin harcama davranışı üzerindeki etkisinin, Alman milli takımının performansına bağlı olacağı görüşünde. Almanya turnuvada başarı elde ettikçe bunun daha fazla taraftar ilgisi ve harcama anlamına geleceği belirtiliyor.

DW / MUK,HT

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