Almanya'da çok sayıda yurttaş, enflasyon sorunu nedeniyle harcamalarını kısmış olmasına rağmen, Almanların tatil konusunda para harcamaktan sakınmadığı su yüzüne çıktı. Koronavirüs pandemisini dönemini geride bırakan Alman turizmi rekor kırdı.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, Ekim ayında Almanya'daki oteller, pansiyonlar ve kamp alanları toplam 45 buçuk milyon gece konaklama kayıt altına aldı. Bu sayı, bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen sayıya göre yüzde 2,5 daha fazla.

Alman turizminin, 2024 yılının ilk 10 ayında toplam 433 milyon gece konaklama ile rekor kırdığı gözlendi. 2023 yılının ilk 10 ayına göre yüzde 1,6 daha fazla olan bu sayı, pandemi öncesi dönemde kaydedilmiş rekor seviye olan 432,3 milyon konaklama sayısından da daha fazla.

Ay bazında fazla konaklama sayısı ise, yaz tatili nedeniyle Ağustos ayında kayıt altına alındı.

Öte yandan yabancı turistlerin Almanya'da konakladığı gece sayısı da yüzde 1,1 arttı. Verilere göre, Almanya'da yabancı turistlerin konaklama sayısı, yerli turistlerin konaklama sayısından 7 milyon daha az olarak kaydedildi. Almanya'da yerli turistlerin konaklama sayısı, yüzde 2,7 artarak, 38,5 milyon olarak kaydedildi.

İstatistikler oluşturulurken, en az 10 kişinin konaklayabildiği büyük işletmeler hesaba katıldı.

dpa / BÜ, TY