Alman toplu taşımacılar: "Suriyelilere bağımlıyız"

Alman Taşımacılık Şirketleri Birliği (VDV) Başkanı Ingo Wortmann, Almanya'da faaliyet gösteren karayolu ve demiryolu taşımacılık şirketleri olarak Suriyeli çalışanlara muhtaç olduklarını söyledi.

Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Wortmann, mevcut koşullar altında iş gücü eksikliği yaşadıklarına dikkat çekti. Buna Suriyelilerin memleketlerine dönmesi eklendiği takdirde yurttaşlara kent ve kasabalarda otobüs ve tren yolculuğu sunmanın ciddi biçimde zorlaşacağını ifade eden Wortmann, Almanya genelinde yerel toplu taşıma alanında yalnızca şöför olarak 2 bin civarında Suriyelinin istihdam edildiğini kaydetti. Wortmann, "Birçok noktada Suriyelilerden vazgeçmemiz imkansız" diye konuştu.

"Suriyelileri göndermek Almanya'ya zararlı"

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn'ın, Suriyelilerin hızlı bir biçimde geri gönderilmesi yönündeki çağrılarını eleştiren Wortmann, "Burada çalışmak isteyen insanların burada kalmasına izin vermediğimizde, bir ekonomi merkezi olarak Almanya'ya zarar vermiş oluyoruz" diye konuştu.

Birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da, Beşar Esad rejiminin düşüşünün ardından, 2011'de başlayan iç savaşın ardından Almanya'ya sığınmış olan Suriyelileri memleketlerine geri gönderme tartışmaları patlak verdi. Son günlerde muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Suriyelilere dönmeleri için 1000'er euro teşvik verilmesi önerisini dahi gündeme getirirken, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller temsilcileri ise, Alman ekonomisinin Suriyeli çalışanlara ihtiyaç duyduğunu ve sağlık sisteminin Suriyeliler gittiği takdirde çökebileceği uyarılarında bulundu.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Almanya'da yaklaşık 973 bin Suriyeli yaşıyor. İstatistikler, diğer mülteci gruplarıyla kıyaslandığında Suriyeli mültecilerin, mesleki açıdan daha nitelikli olduklarını ortaya koyuyor. Almanya'ya 2015-2017 yılları arasında gelenlerin neredeyse yarısı lise ya da üniversite mezunu idi.

dpa/BÜ, EC

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