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Alman Tabipler Birliği esrar yasasını eleştirdi

2 saat önce

Almanya'da esrar yetiştirilmesi ve bulundurulmasını kısmen serbest bırakacak yasa tasarısına Alman Tabipler Birliği tepki gösterdi. Açıklamada tasarı, "Sorumsuzluk" olarak nitelendirildi.

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Dişi kenevir bitkisi
Fotoğraf: Ivan Stajkovic/Zoonar/picture alliance

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, hükümetin esrar yasasını sert bir dille eleştirdi. Reinhardt, Berlin'de yaptığı açıklamada, 18 yaşından büyük gençlerin esrara yasal yollarla erişimlerine olanak sağlamanın, "Son derece sorumsuzca" olduğunu ifade ederek, "Bu, gençleri korumak değildir" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach tarafından hazırlanan ve federal koalisyon hükümeti tarafından Çarşamba günü onaylanan yasa tasarısı, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin gelecekte sınırlı ölçüde esrar bulundurmasını ve yetiştirmesini mümkün kılıyor. Ayrıca, kurulacak esrar kulüpleri ile bunlara üye olanların kendi aralarında esrar paylaşımı yapabilmelerine de olanak sağlanıyor.

Reinhardt, esrar tüketiminin gençlerin sağlıklı gelişimleri açısından büyük riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, yasa tasarını hazırlayan ve kendi de tıp doktoru olan Bakan Lauterbach'ı bilinenlerin aksine hareket etmekle suçladı. Beynin gelişim sürecinin 25 yaşına kadar tamamlanmadığını ve 18 yaşından itibaren esrar kullanmanın bu organa zarar vereceğini ifade eden Reinhardt, "Bu hasarlar kalıcıdır ve etkisi yaşam boyu devam eder" uyarısında bulundu.

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt
Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus ReinhardtFotoğraf: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Bu durumda olanlarda psikoz, depresyon ya da anksiyete bozukluğu risklerinin önemli ölçüde arttığına işaret eden Reinhardt, yeni düzenlemenin ayrıca emniyet ve yargıda da sorunlar yaşanmasına neden olacağını belirtti.

Alman Tabipler Birliği Başkanı, denetim ve güvenlik makamlarının yaşayacakları muhtemel zorluklara da değinerek, "Kıt personelle gelecekte, evlerde yetiştirilen kenevir bitkilerini saymaları ya da kenevir tarlalarından okullara ve kreşlere olan kısa mesafeleri ölçmeleri mi bekleniyor?" ifadelerini kullanarak, bunun "devlet kontrolünün kaybedilmesi" anlamına geldiğini öne sürdü. 

Reinhardt esrar kullanılması ve yetiştirilmesinin kısmen yasallaşması yerine, daha çok bağımlılığı önleme ve bağımlı olanlara destek vermeye odaklanan bir uyuşturucu politikası uygulanması önerisinde bulundu. Yasalaşması için Federal ve Eyalet Meclisleri'nden geçmesi gereken tasarıya göre evlerde üç kök kenevir bitkisi yetiştirmek mümkün olabilecek.

 

epd / TY,ET

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