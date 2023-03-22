Alman SPD heyetinden CHP ve HDP'ye işbirliği mesajı

Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet İstanbul ve Gaziantep'teki temaslarının ardından bugün Ankara'da çeşitli görüşmeler yaptı.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP’li diğer yetkililerle bir araya gelen Klingbeil, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında 6 Şubat depremleri sonrası dayanışma ve hukuk devletinin korunmasına yönelik mesajlar verdi.

"Depremler sonrası Türkiye ve dostlarımızın yanındayız" diyen Klingbeil, şiddetli depremlerin ve meydana gelen yıkımın kendilerini de çok etkilediğini, çünkü Almanya'daki çok sayıda insanın da bölgede yakınları ve kayıpları olduğunu belirtti.

Klingbeil, Sancar ile görüşmelerinde SPD ile HDP arasındaki dostluk ilişkisini daha da ilerletmek için görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyerek önümüzdeki günlerdeki siyasi gelişmeleri ve HDP için açılan kapatma davası sürecini de yakından takip ettiklerini bildirdi. Klingbeil, şöyle konuştu:

"HDP ve diğer bazı partilerin ile milletvekillerinin baskılarla karşı karşıya kaldığını, dokunulmazlıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin siyaset dışında bırakılması ya da halkın oyu ile seçilen belediye başkanlarının görevden alınarak cezaevlerine konulması kabul edilemez. Hukuk devleti ilkelerinin yürürlükten kaldırılmasını kabul etmek mümkün değil."

Klingbeil, Türkiye'deki temasları sırasında kendisi ve heyetinin yakın bir dostluk gördüğünü de ifade ederek sosyal demokrat bir parti olarak CHP ve HDP ile yakın işbirliği içinde olduklarını ve küresel pek çok zorluğa bu işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Basın özgürlüğüne ilişkin endişeler

Klingbeil, DW'nin irtibat bürosunun lisans süresinin uzatılmaması ile ilgili soru üzerine ise temasları sırasında basın özgürlüğü konusunun pek çok kez dile getirildiğini belirterek bu konuyu ve gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini aktardığını belirtti.

Siyasi nedenle milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasının da bu çerçeve içindeki başka bir konu olduğunu söyleyen Klingbeil, HDP ve CHP ile yaptığı görüşmelerde SPD ile aynı demokratik değerleri paylaşan iki genel başkan ile bir araya geldiğini kaydetti ve "Türkiye'yi bizim demokratik anlayışımızla daha yakın olan bir konuma taşımak isteyen bir iradenin olduğunu görmek güzel" dedi.

Sancar'dan dayanışma için teşekkür

HDP Eş Başkanı Sancar da basın toplantısında yaptığı açıklamada ziyareti çok değerli bulduklarını söyleyerek SPD ile kardeşlik ilişkileri olduğunu ve yakın ilişkiler içinde olduklarını kaydetti.

Konuk heyetin deprem bölgelerinde yeniden imar ve aynı zamanda demokrasinin inşası her türlü çalışmaya katkı sunma kararlıklarını görmenin kendilerini memnun ettiğini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Türkiye çok kritik bir kavşakta, önümüzde seçimler var ve depremin yarattığı yıkımın sorumlusu bizatihi siyasi iktidar ve bu düzen. Hem depremin yaralarını sarma amaçlı hem de diğer nedenlerle seçim öncesi öncesinde dayanışma ve karşılıklı bilgi alışverişimiz devam edecek. Gerek SPD gerekse diğer demokrasi çevreleri ile demokrasi güçlerinin dayanışması hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda hayati önem taşıyor."

Kılıçdaroğlu ile ikinci görüşme

Klingbeil ve beraberindeki heyet dün de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı'nda görüşmüştü.

Alman Sosyal Demokratlar adına ve Alman Başbakanı adına taziyelerini sunan Klingbeil, "Derin üzüntüyle Türkiye'de gerçekleşen depremi ve etkilerini hep birlikte gördük. Hayatını kaybedenlerin, herkesin başı sağ olsun demek istiyoruz. Çok derinden üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak istiyoruz" demişti.

Klingbeil, dün Gaziantep'teki görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile bugün Ankara'da yine bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

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