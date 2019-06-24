 Alman Sosyal Demokratlar′dan İmamoğlu′na tebrik | TÜRKİYE | DW | 28.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Alman Sosyal Demokratlar'dan İmamoğlu'na tebrik

SPD, İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi. Mesajda, "Seçim zaferiniz, kentinizde yaşayanların siyasi değişim istediğine dair net bir işaret" ifadesine yer verildi.

Kommunalwahlen in der Türkei | Ekrem Imamoglu (Reuters/H. Aldemir)

Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti (SPD) dün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Sosyal Demokrat Parti'nin önde gelen milletvekillerinin imzasının yer aldığı mesajı SPD'li eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, hazırladıkları mesajda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını kazanan İmamoğlu'nu en içten dileklerle tebrik ettiklerini belirttiler. Tebrik mesajında, "Özellikle de partimizin kardeş partisi olan CHP'nin adayı için seçimin bu şekilde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

SPD İmamoğlu'na yönelik tebrik açıklamasında, "İstanbul seçimini kazanmanız, kentinizde yaşayanların bir siyasi değişim istediğine dair net bir işaret. Tüm zorluklara karşın, demokrasi adına içtenlikle çaba göstermenin, değdiğini gösterdiniz" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca İmamoğlu'nun tüm İstanbulluları yapmak istediği hizmetler konusunda ikna etmeye çalışma çabasının SPD'yi sevindirdiği belirtilirken, "Ve bunun yeniden kutuplaşmış toplumu yeniden bir araya getirmesini umuyoruz" denildi.

50'den fazla imza

 İmamoğlu'na gönderilen mesajda 50'den fazla siyasetçinin imzası bulunuyor. Bu isimler arasında SPD'li politikacılar Rolf Mützenich, Nils Schmid, Uli Grötsch, Katarina Barley, Johannes Kahrs, Ulla Schmidt, Doris Barnett, Bärbel Kofler, Saskia Esken, Johannes Schraps, Ute Vogt, Martin Schlz, Cansel Kızıltepe, Josip Juratovic, Sussane Mittag, Eva Högl, Uli Nissen, Gabriele Katzmarek, Martin Rosemann, Manja Schüle, Josephine Ortleb, Nezahat Baradari, Elvan Korkmaz, Gülistan Yüksel, Mahmut Özdemir, Dagmar Schmidt, Bernhard Daldrup , Fritz Felgentreu, Claudia Moll, Siemtje Möller, Wiebke Esdar, Oliver Kaczmarek, Andreas Rimkus, Lothar Binding, K,rsten Lühmann, Metin Hakverdi, Mathias Stein, Leni Breymaier, Burkhard Lischka, Matthias Bartke, Michael Groß, Yasemin Fahimi, Axel Schäfer, Ulrich Freese, Udo Schiefner ve Hilde Mattheis yer alıyor. 

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanlığı görevini devraldı

İkinci kez yapılan İstanbul seçiminde oyların yüzde 54'ünü alan İmamoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı. İstanbullulara teşekkür eden İmamoğlu, "Hep beraber demokrasiye verilen zararı tamir ettik" diye konuştu. (27.06.2019)  

İBB Başkanı İmamoğlu mazbatasını aldı

İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. İmamoğlu'nun bir sonraki durağı büyükşehir belediyesindeki devir teslim töreni olacak. (27.06.2019)  

Benzer içerik

Istanbul Ekrem Imamoglu nach seinem Wahlsieg

Alman hükümeti: İstanbul'da sonucun kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz 24.06.2019

Almanya İstanbul’daki seçim sonucunun kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Hristiyan Demokrat politikacı Hardt ise sonucu seçmene verilen bir mesaj olarak değerlendirdi.

Deutschland | Bürgerschaftswahl Bremen | SPD Mitglieder

Sosyal Demokratlar Bremen'de hezimete uğradı 27.05.2019

Almanya'nın Bremen eyaletinde yapılan eyalet meclisi ve yerel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) 73 yıl sonra hezimete uğradı.

Anstecker der Volksparteien CDU und SPD auf brüchigem Grund

Alman hükümetinin kaderi tehlikede mi? 03.06.2019

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in tüm görevlerinden istifa etmesinin yankıları sürüyor. İstifanın hükümeti de etkileyerek erken seçime yol açabileceği yorumları yapılıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Engin Altay, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Erkek

Kaftancıoğlu'na savunma için ek süre

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Savunma için ek süre talep eden Kaftancıoğlu'nun duruşması 18 Temmuz'a ertelendi.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  