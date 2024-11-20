Alman Sosyal Demokrat Parti başbakan adayını tartışıyor

Görevdeki SDP'li başbakan Olaf Scholz'ün erken seçimlerde yeniden aday olup olamayacağı hâlâ belirsiz. Scholz'ten çok daha popüler olan Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da adı geçiyor.

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD), erken seçimlere üç ay kala hâlâ başbakan adayını belirlemeye çalışıyor.

Liderliğindeki koalisyon hükümeti 6 Kasım 2024 tarihinde çöken ve parlamenter çoğunluğu kaybeden Scholz yeniden aday olmak istiyor. Ancak Savunma Bakanlığı görevini yürüten Boris Pistorius'un güncel anketlere göre Almanya'nın en sevilen siyasetçisi olması, parti içerisinde Scholz karşıtı sesleri güçlendiriyor. Buna karşılık, Scholz'a destek ise anketlere göre oldukça düşük.

Son günlerde SPD meclis grubu eski başkanı ve eski bakan Franz Müntefering'in de aralarında bulunduğu partinin önde gelen isimlerinden gelen açıklamalarda, Scholz'un başbakan adayı olması gibi bir kaide olmadığı belirtiliyor.

İç istişareler sonuç vermedi

SPD yönetimi, Salı akşamı telefon bağlantısı üzerinden olağan bir iç istişare gerçekleştirdi. Alman kamuoyunun beklentilerine rağmen, görüşmelerden SPD'nin adayının kim olacağına dair bir karar çıkmadı.

G20 zirvesi için Brezilya'da bulunan Scholz'un verdiği demeçler de adayın kendisi olacağına dair kesin bir ibare içermedi. Buna rağmen Scholz, parti yönetiminin kendisine destek verdiğini her fırsatta ifade ediyor ve partisinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini vurguluyor.

G20 çerçevesinde çeşitli televizyon kanallarına toplam beş röportaj veren Scholz, bunlardan birinde, "SPD ve ben birlikte kazanmak istiyoruz" sözlerini sarf ederken, bir diğer röportajda ise, "Parti yönetiminin bana verdiği destekten memnunum. Bana sorduğunuz soruyu parti yönetimi son derece açık bir biçimde yanıtlamıştır" diye konuştu. Scholz bir diğer röportajda da, "Kendimi yalnız hissetmiyorum" sözlerini sarf etti.

Scholz'ün Çarşamba günü Berlin'e dönmesinin ardından, başbakan adayının kim olacağı tartışmasının ivme kazanması bekleniyor.

Pistorius'un "planları arasında değil"

Öte yandan başbakan adaylığı için adı geçen Pistorius, Pazartesi günü katıldığı bir etkinlikte, başbakanlığın planları arasında olmadığını vurguladı. Buna rağmen Pistorius, "Ancak siyasette, her ne konuda olursa olsun, hiçbir ihtimali göz ardı etmemek gerekir" diyerek, olası adaylığı konusunda bir mesaj da verdi.

Son günlerde verdiği bir röportajda ise Pistorius, SPD'nin başbakan adayının Scholz olup olmaması gerektiğine ilişkin soruya, "Evet. Ama ben varsayımsal sorulara prensip olarak yanıt vermiyorum. Çünkü verdiğim bir yanıt, yarın eskiyebilir" diye yanıt verdi.

SPD anketlerde dibe vurdu

Scholz'un partisi SPD'ye destek, anketlere göre yüzde 15-16 civarında. Güncel kamuoyu yoklamaları, Scholz'un, aday olduğu takdirde koltuğunu muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz'e teslim etmek zorunda kalacağını ortaya koyuyor. CDU ve CDU'nun yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi CSU'nun oyları, SPD'nin iki katı seviyesinde.

Federal Alman Meclisi'nde 16 Aralık'ta güvenoyu oylaması ardından da 23 Şubat'ta erken seçimlerin yapılması öngörülüyor.

DW, dpa / BÜ, JD

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