 Alman siyasiler Türkiye′ye yardımı tartışıyor | ALMANYA | DW | 19.08.2018

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ALMANYA

Alman siyasiler Türkiye'ye yardımı tartışıyor

Almanya'da Sosyal Demokrat politikacı Andrea Nahles'in Alman hükümetinin ekonomik sıkıntı içindeki Türkiye'ye mali yardımda bulunması yönündeki önerisi Alman siyasetçiler arasında tartışma yarattı.

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Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı Andrea Nahles, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Türkiye'ye yardım etmesini gündeme getirdi.

Nahles, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir" şeklinde konuştu.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Andrea Nahles

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Andrea Nahles

"Türkiye'nin boşverilecek bir NATO üyesi olmadığını" belirten Nahles, "Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulmasının herkesin çıkarına" olduğunu ifade etti.

Nahles'in önerisi tartışma yarattı 

Nahles'in Türkiye'ye yardım önerisi Alman siyasetçiler arasında tartışma başlattı. Yeşiller Partisi'nden Annalena Baerbock, Türkiye'ye yardımın koşula bağlanmasını istedi. Partinin Eş Genel Başkanı Baerbock, Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte "Mali yardım ülkede sadece demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönüş koşuluyla olabilir" dedi.

Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Albert Füracker (CSU) ise Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmesi önerisine tamamen karşı çıkarak "Ne gerekli ne de tavsiye edilir" şeklinde konuştu. Münchner Merkur gazetesine konuşan Füracker, ödeme zorluğuna düşen ülkelere yardımcı olmak için gerekli deneyime ve araçlara Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) sahip olduğunu söyledi. 

Füracker, "Eğer Türkiye siyasi nedenlerle IMF'ye bağımlılığı reddediyorsa, Avrupa Birliği ya da Almanya karşılıklı yardım için hemen atlamamalı" dedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili Alexander Graf Lambsdorff da Nahles'in "Türkiye'deki siyasi durumu dikkate almadan" yaptığı yardım önerisini eleştirdi. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan politikacı, Nahles eğer “gerçekten bunu kastettiyse” diye de ekledi.

TL'nin düşüşü

Türkiye'de ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD ile Türkiye arasında diplomatik kriz olarak başlayan ve daha sonra bir ekonomik savaşa dönüşen gerginlik yüzünden Türk Lirası (TL), dolar ve euroya tarihi düşük seviyelerini görmüştü. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s de geçen Cuma günü art arda Türkiye’nin kredi notunu düşürdü.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında daralmasının beklendiği belirtilirken Moody's hükümetin kısa vadede etkili ve uyumlu ekonomik bir plan sunması halinde kredi notunun artırılabileceğini açıkladı.

Reuters,dpa/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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