Alman siyasetçinin intiharında koronavirüs krizi bağlantısı

Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schäfer’in koronavirüs salgını ve olası finansal sonuçlarından duyduğu endişe ile intihar ettiği tahmin ediliyor.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier Pazar günü Wiesbaden’da yaptığı açıklamada, Schäfer’in ölümüne ilişkin olarak, “Çok büyük kaygı duyduğunu düşünmemiz gerekiyor” dedi. Bu kaygılar Schäfer’in üzerinde baskı yarattığına işaret eden Bouffier, “Belli ki, çıkış yolu göremeyerek, aramızdan ayrıldı” şeklinde konuştu. Schäfer’in ölümünü büyük üzüntüyle karşıladığını belirten Bouffier, bunun “kendisini sarstığını” ifade etti.

Wiesbaden Savcılığı ve polis yetkilileri, Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schäfer’in Hocheim yakınlarında hızlı tren (ICE) hattı üzerindeki raylarda Cumartesi sabahı ölü bulunduğunu açıkladı. Savcılık ve polis, 54 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyordu.

Savcılık ve polis, “Genel durum, olay yerinde yapılan kapsamlı çalışma, çok sayıda görgü tanığının ifadesi, olay yerindeki konumu ile teknik ve kriminal değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda” Schäfer’in intihar etmiş olabileceğini tahmin ediyordu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung’un edindiği bilgilere göre, Hessen Maliye Bakanı’nın veda mektubu bıraktığı belirtildi.

2010 yılında bu yana eyalette maliye bakanlığı görevini yürüten Schäfer, Eyalet Başbakanı Volker Bouffier’in yerine geçebilecek isimler arasında sayılıyordu. Federal düzeyde de önemli maliye uzmanları arasında sayılan, Schäfer evli ve iki çocuk babasıydı.

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Thomas Schäfer’in beklenmedik ölümü beni ve CDU’daki herkesi şoke etti” ifadesini kullanarak, ailesine başsağlığı diledi.

dpa/JD,ET

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