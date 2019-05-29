 Alman siyasetçi Roth İstanbul’da Gezi davasını izleyecek | ALMANYA | DW | 14.06.2019

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ALMANYA

Alman siyasetçi Roth İstanbul’da Gezi davasını izleyecek

24 Haziran’da yapılacak Gezi Parkı davasının ilk duruşmasını izleyeceğini açıklayan Alman meclis Başkanvekili Roth, Türkiye’deki demokratik güçleri yalnız bırakmamak gerektiğini söyledi.

Münster Bundesparteitag der Grünen Claudia Roth (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

 

Almanya Federal Meclisi Başkanvekili Claudia Roth, 2013 yılındaki Gezi Parkı davasının ilk duruşması öncesinde Alman hükümetine çağrıda bulunarak, bu davada yargılananlar için harekete geçilmesini istedi. Roth, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşı olmasalar da bu insanlar için Alman hükümetinin çaba göstermesini bekliyorum” dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzarekerelerinin fiilen durmasının nedensiz olmadığını belirten Yeşiller partili siyasetçi, müzakerelerin kesilmesinin de yanlış bir işaret olacağını söyledi. Roth, Türkiye'deki demokratik güçleri yalnız bırakmamak gerektiğinin altını çizdi.

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"Gezi Parkı" protestoları: Ne olmuştu?

Gezi davasının 24 Haziran'da yapılacak ilk duruşmasını izlemek üzere İstanbul'a gideceği bilgisini veren Roth, hazırlanan iddianameyi de "gülünç” ve "hukukun üstünlüğü açısından kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Davada "Çağdaş, dünyaya açık ve demokratik bir Türkiye talebinde bulunan insanların suçlu gibi gösterildiğine” dikkat çeken Meclis Başkanvekili, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

16 kişi yargılanıyor

2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin iddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, aktör Memet Ali Alabora, gazeteci Can Dündar ve mimar Mücella Yapıcı'nın da aralarında olduğu 16 kişi protestolara finansman sağlamak ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüsle” suçlanıyor ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bu yılın Mart ayında kabul edilen 657 sayfalık iddianamede Gezi Parkı eylemleri “bir kalkışma girişimi” olarak nitelendiriliyor.

dpa/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yargılanacağı Gezi Parkı davasının ilk duruşması 24 Haziran’da yapılacak. Dava avukatlarından İşler, "İddialar savcının siyasi çıkarımlarından ibaret" diyor. (07.03.2019)  

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"Gezi Parkı" protestoları: Ne olmuştu?  

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