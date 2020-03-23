 Alman siyasetçi raylarda ölü bulundu | ALMANYA | DW | 29.03.2020

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ALMANYA

Alman siyasetçi raylarda ölü bulundu

Polis, Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schäfer’in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Schäfer’in beklenmedik ölümü partisi CDU'da şok etkisi yarattı.

Thomas Schäfer'in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor

Thomas Schäfer'in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor

Wiesbaden Savcılığı ve polis yetkilileri, Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schäfer'in Hocheim yakınlarında hızlı tren (ICE) hattı üzerindeki raylarda Cumartesi sabahı ölü bulunduğunu açıkladı. Savcılık ve polis, 54 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacının intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Savcılık ve polis, "Genel durum, olay yerinde yapılan kapsamlı çalışma, çok sayıda görgü tanığının ifadesi, olay yerindeki konumu ile teknik ve kriminal değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda" Schäfer'in intihar etmiş olabileceğini düşünüyor.

2010 yılından bu yana eyalette maliye bakanlığı görevini yürüten Schäfer, Eyalet Başbakanı Volker Bouffier’in yerine geçebilecek isimler arasında sayılıyordu. Federal düzeyde de önemli maliye uzmanları arasında sayılan Schäfer, evli ve iki çocuk babasıydı.

Eyalet Başbakanı Bouffier, Schäfer'in ölüm haberini üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Bouffier, yaptığı yazılı açıklamada, "Thomas Schäfer'in aniden ve beklenmedik bir şekilde öldüğüne inanmakta güçlük çektiklerini" ifade etti. Schäfer'in ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunan Bouffier, "Bu zor dönemde güç ve sabır" dileklerini iletti.

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Thomas Schäfer'in beklenmedik ölümü beni ve CDU'daki herkesi şoke etti" ifadesini kullanarak, ailesine başsağlığı diledi.

dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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