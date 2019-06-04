 Alman siyasetçi Lübcke′nin katil zanlısı yakalandı | ALMANYA | DW | 16.06.2019

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ALMANYA

Alman siyasetçi Lübcke'nin katil zanlısı yakalandı

Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi öldürdüğünden şüphelenilen zanlı yakalandı. Savcılık zanlıya DNA incelemeleri sonucunda ulaşıldığını açıkladı.

Walter Lübcke

Walter Lübcke

İki hafta önce evinin terasında ölü bulunan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısı yakalandı.

45 yaşındaki zanlı Hessen polisinin cumartesi günü düzenlediği bir operasyonla gözaltına alındı.  Kassel Savcılığı ve Hessen Eyaleti Asayiş Dairesi zanlıya olay yerinde yapılan DNA tetkikleri neticesinde ulaşıldığını açıkladılar.

Hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı. 45 yaşındaki zanlı hakkındaki açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

2 Haziran 2019'da Wolfhagen-Istha kasabasındaki evinde yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen 65 yaşındaki Walter Lübcke cinayetini aydınlatmak üzere 50 kişilik cinayet masası ekibi oluşturulmuştu. Cinayet zanlısı olarak geçen hafta bir kişi gözaltına alınmış ancak ilk sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Cumartesi günü düzenlenen dini törenden sonra toprağa verilen Lübcke evli ve yetişkin iki çocuk babasıydı.

Merkel'in sığınmacı politikasını savunuyordu

Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke, 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ardından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmiş, bunun üzerine Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.

Lübcke'nın evinde ölü bulunduğu bilgisi henüz Alman basınında geniş bir şekilde yer almadan bazı sosyal medya hesaplarında "halkına değer vermeyen biri daha gitti", "hak ettiğini buldu" şeklinde mesajların yanı sıra Lübcke'nin dört yıl önce yaptığı ve bazı aşırı sağcı grupların büyük tepkisini çeken konuşmasının videosu da yoğun olarak paylaşılmıştı. 

CDU’lu siyasetçi, "Bu değerleri paylaşmayan, istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir, her Alman bunu yapmakta özgürdür" demişti.

DW, dpa / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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