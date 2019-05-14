 Alman siyasetçi Lübcke′nin ölümünde sır perdesi | ALMANYA | DW | 04.06.2019

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ALMANYA

Alman siyasetçi Lübcke'nin ölümünde sır perdesi

Hessen eyaletinde evinde ölü bulunan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke ile ilgili soruşturmayı yürüten polis ve savcılık siyasetçinin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Walter Lübcke ist tot (picture-alliance/U. Zucchi)

Geçen Pazar günü evinin terasında ölü bulunan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke ile ilgili soruşturmayı yürüten polis ve savcılık henüz fail ya da faillerle ilgili somut bir bulguya ulaşabilmiş değil. Yapılan ilk incelemelere göre Lübcke, Hessen eyaletindeki yer alan Wolfhagen-Istha köyündeki evinin terasında, başına yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldü. Polis, olayın intihar olabileceğine dair bir emare bulunmadığını duyurdu.

Kassel Pressekonferenz zum Tod von Regierungspräsident Lübcke

Başsavcı Horst Streiff

Ölüm tehditleri almıştı 

Hessen Emniyet Teşkilatı’na bağlı özel bir ekip tarafından yürütülen soruşturmaya Federal Emniyet Teşkilatı da olay yerindeki delillerin değerlendirilmesi sürecinde destek sunuyor. Olayı soruşturan Başsavcı Horst Streiff, incelemelerini bir cinayet vakası üzerinden her olasılığa açık bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Streiff, Lübcke’nin daha önce sığınmacılara karşı takındığı olumsuz tavır nedeniyle ölüm tehditleri aldığını hatırlattı. Ancak bu ölüm tehditleri ile cinayet arasında bir bağlantı kurabilmek için yeterli delilin bulunmadığını ifade etti. Evinin terasında ölü bulunan Walter Lübcke, 2015 yılında yaşanan yoğun sığınmacı göçü sırasında kendi yetkisindeki bölgeye sığınmacı alınmasına karşı çıkmış ve bir arada yaşama değerlerine sahip olmayanların ülkeyi terk etmeleri gerektiğini dile getirmişti.

dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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