 Alman siyasetçi Dağdelen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt | ALMANYA | DW | 06.12.2018

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ALMANYA

Alman siyasetçi Dağdelen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt

Alman meclisinin Sol Partili üyesi Dağdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik PKK’ya destek verdiği şeklindeki suçlamalarını reddederek, bu suçlamaları “Erdoğan’ın nefret kampanyası” olarak nitelendirdi.

Deutschland Sevim Dagdelen (picture alliance / dpa)

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Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Almanya Federal Meclisi’ndeki Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı’na seçildi. AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu bu karara tepki gösterdi. (24.04.2018)

Erken seçim kararını DW'ye değerlendiren Türkiye kökenli Alman milletvekili Sevim Dağdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasıtlı olarak ortamı gerdiği görüşünde. (19.04.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden PKK’ya destek vermekle suçladığı Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sevim Dağdelen suçlamaları reddetti. Sol Parti milletvekili Dağdelen, DW Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada, bu suçlamaların "Erdoğan’ın nefret kampanyası" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK'ya destek verdiği şeklindeki suçlamalarını "saçmalık” olarak nitelendiren Dağdelen, "Erdoğan genellikle siyasi muhaliflerini terörizme destek vermekle suçluyor ve bu şekilde itibarlarını zedelemeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

Dağdelen, Erdoğan’ın Alman hükümetine veya uzun süre tutuklu kalan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e karşı da aynı tutumu izlediğini belirtti. Sol Partili siyasetçi, Erdoğan’ın siyasetini eleştirmenin Türkiye’ye yönelik bir eleştiri ve Türk düşmanlığı olmadığını vurguladı.

Erdoğan’ın suçlamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta Almanya’nın başkenti Berlin’e yaptığı  ziyareti eleştirmiş ve Kılıçdaroğlu’nun temasları kapsamında görüştüğü Alman milletvekili Sevim Dağdelen'i isim vermeden suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, partisi AKP'nin Ankara'daki genel merkez binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Perşembe günü yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun Alman Federal Meclisi'nde "tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, Türkiye’ye saldıran terör örgütlerine yakın ilgileriyle tanınan isimlerle" görüştüğünü iddia etmişti.

Erdoğan konuşmasında isim vermeden Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sevim Dağdelen'e yönelik suçlamalarda bulunarak, "Bu kişi PKK’yı Almanya’da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor" şeklinde konuşmuştu. "Bu şahıs Alman meclisinde PKK’nın Suriye kolu YPG’nin bayrağını açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır" diyen Erdoğan, ayrıca Türkiye "aleyhine zehir zemberek açıklamalar” yaptığını ifade etmişti. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu’nun işte böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekiliyle ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz" demişti.

DW,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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