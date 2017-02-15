Alman Savunma Bakanı'ndan istifa sinyali

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden sonra ülkedeki Alman ve Alman kuruluşları için görev yapmış Afgan görevlilerin tahliyesinde gecikme yaşanması ve tahliyelerin zorlukla yürütülmesi Almanya Savunma Bakanı'nı istifa çağrıları ile karşı karşıya bıraktı.

Eleştirilere yanıt veren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi üyesi Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, siyasi geleceğinin şu anda yürütülen Afganistan misyonuna bağlı olduğunu söyledi. Bild TV'ye yaptığı açıklamada "Orada her ne olursa olsun sorumlusu benim" diyen Bakan, Alman ordusunun halihazırda yürüttüğü tahliye misyonunun sona ermesinin ardından bir bilanço çıkaracağını ve kişisel sonuçlar üzerinde düşüneceğini ifade etti.

Sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Kramp-Karrenbauer, "Ben emir-komuta zincirinin başındayım, tehlikeli bir askeri misyon yürütülürken bu işin başında durmak zorunda olan kişiyim, nihayetinde bu insanları göreve ben gönderdim" dedi.

Alman ordusu, Afganistan'dan tahliye işlemlerini sürdürüyor. Pazartesi günü bir askeri uçağın daha Kabil'den Özbekistan'a doğru yola çıktığı bildirildi. Operasyon komutanlığına göre, uçakta 198 "korunmaya muhtaç kişi" bulunuyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, tahliyelerin Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasından sonraya kalması nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oluyor.

Araştırma komisyonu kurulabilir

Almanya'da federal hükümetin Afganistan'dan çekilme ile ilgili ihmallerini araştırmak üzere bir araştırma komisyonunun kurulması da gündeme geldi. Yeşiller Birlik-90 partisinin başbakan adayı Annalena Baerbock, "Olanları incelememiz gerekiyor" dedi. Muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti de (Die Linke) bir araştırma komisyonu kurulması önerisine yeşil ışık yaktı.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyonun "koordinasyonsuz" hareket ettiği eleştirisinde bulundu. Bartsch, "Gelecek federal mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gerekiyor" dedi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner de Alman çalışanların ve yardım görevlilerinin tahliyesindeki gecikmeye nelerin neden olduğunun incelenmesi gerektiğini belirtti. Lindner, istihbarat servislerinin yanlış değerlendirmelerinin de sonuçları olması gerektiğini ifade etti.

Geçen hafta konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'la ilgili durum değerlendirmesi yapılırken hata yapıldığını kabul etmiş ve istihbarat servislerinin yanlış değerlendirmelerinin bu hatada payı olduğunu ifade etmişti.

Reuters,dpa/BÖ,SSB

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