Alman Savunma Bakanı: İstikrarlı bir Irak hepimizin çıkarına

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kuzey Irak'taki Erbil kentinde görev yapan Alman askerlerini ziyaret etti. Almanya olarak Irak'ın istikrarına büyük önem atfettiklerine vurgu yapan Pistorius, katkı sunmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen Pistorius, Irak'ın istikrarına daha büyük destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

"Böylesine istikrarsız bir bölgede istikrarlı bir Irak herkesin çıkarına" sözlerini kaydeden Pistorius, bölgede yaklaşık 300 Alman askerinin görev yaptığı misyonu genişletmeye açık olduklarını da duyurdu.

Bu misyonu genişletme imkânına sahip olup olmadıklarını ve ne şekilde genişletilebileceğini değerlendireceklerini söyleyen Pistorius, "Almanya'nın Irak'ın istikrarına daha az katkı sunmasını düşünmenin mümkün olamayacağını" da sözlerine ekledi.

Alman Savunma Bakanı Pistorius, Erbil'deki temasları sırasında Rus donanmasının Suriye'deki Tartus üssünden çekildiği iddialarını da değerlendirdi.

Pistorius, Alman hükümetinin gelişmeleri yakından izlediğini ancak Rus donanmasının Suriye'den çekildiği yönündeki bilgiyi kesin olarak teyit edemeyeceğini söylemekle birlikte, "Rusya sadece ve her zaman kendisine ve kendi çıkarlarına odaklanır" dedi.

Bakan, Rus donanmasının Tartus'tan bir daha geri dönmemek üzere ayrılmış olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Irak ve Ürdün'deki Alman askerleri

Pistorius, Irak'tan önce yine Alman askerlerinin görev yaptığı Ürdün'ü ziyaret etmişti.

Alman askerleri, NATO'nun Irak misyonu ve IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamında Irak ve Ürdün'de görev yapıyor.

NATO’nun Irak Misyonu ve IŞİD ile mücadele kapsamında Erbil yakınlarında peşmergelere eğitim veren Alman askeri Fotoğraf: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte IŞİD'in siyasi istikrarsızlığı fırsat olarak görüp yeniden tehdit oluşturacak şekilde güçlenmesi ihtimali, endişelere yol açıyor. Bu endişe, Batılı başkentlerin yeniden IŞİD ile mücadeleye odaklanmasına yönelik arayışları gündeme getiriyor.

Federal Meclis, Ekim ayında Alman askerlerinin IŞİD ile mücadele misyonunun görev süresinin bir yıl uzatılmasını onaylamıştı. Bu karar uyarınca bölgede en fazla 500 kişilik ordu personeli görev yapabiliyor, hâlihazırda görev yapan asker ve sivil çalışan sayısı 300.

Irak'ta görev yapan Alman ordu mensupları askeri liderleri eğitiyor. Bölgede bir askeri kampı bulunan Alman askerleri aynı zamanda buradaki güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti veriyor.

Ürdün'de ise Alman hava kuvvetlerinin askerleri bulunuyor, Alman tanker uçakları IŞİD ile mücadeleye destek veriyor.

Irak 2017'de IŞİD'in mağlup edildiğini açıklamıştı. Ancak hem Irak hem de Suriye'de hâlen bazı cihatçı milis hücrelerinin bulunduğu belirtiliyor.

AFP, dpa/ CÖ, DA

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