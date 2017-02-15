Alman sanayisinde çalışanların sayısı 2021’de de azaldı

Alman sanayisinde çalışanların sayısı 2021 yılında da azalmaya devam etti. Federal İstatistik Dairesi verileri, ülkedeki sanayi şirketlerinin yaklaşık 5 milyon 500 bin çalışanının bulunduğunu, bunun da geçen yıla oranla 81 bin (yüzde 1,5) daha az çalışan anlamına geldiğini ortaya koydu.

Bu veriler, sanayide çalışan sayısının üst üste iki yıldır gerilediğini gösteriyor. Korona krizinin ilk yılı olan 2020'deki düşüş, bir önceki yıla göre yüzde 2,3 olarak açıklanmıştı. Buna karşılık 2019 yılında ise yaklaşık 5 milyon 700 bin çalışan ile Alman sanayisi rekor bir çalışan sayısına ulaşmıştı.

En radikal düşüş motorlu taşıt sektöründe

İmalat sanayiinin birçok kolunda 2021'in Aralık ayında çalışan sayısında düşüş görüldü. En radikal düşüş ise motorlu taşıt ve otomotiv yedek parça üreticileri ile metal üretim ve işleme sektöründe görüldü. Makine imalatı sektöründeki çalışan sayısında yüzde 1,5'lik düşüş yaşanırken, lastik ve sentetik ürün sektöründe de yüzde 0,6'lık bir gerileme kaydedildi.

Buna karşın gıda ve yem imalat sektöründe ise yüzde 4,3'lük önemli bir personel artışı görüldü. Federal İstatistik Dairesi bu artışı, mezbahalarda çalışanların önemli bir kısmının Ocak 2021'den itibaren geçici kontrattan sözleşmeli personel statüsüne geçmesi ve bunun da istatistiklere yansımasıyla açıkladı. Veri işleme araçları imalatçıları, elektronik ve optik ürünler imal edenler ve kimyasal ürün üreticilerinde de 2021 yılı sonunda personel artışı görüldü.

Uzman işgücü açığı endişe yaratıyor

Yarı iletkenler gibi materyallerin tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle rekor sayıdaki siparişlere rağmen endüstri hala pandemi öncesindeki seviyeye ulaşabilmiş değil. Çalışan sayısındaki düşüş bununla açıklanırken diğer yandan işveren kimi pozisyonları doldurmakta zorluk çekiyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Derneği'nin anketine göre, Almanya'da şirketlerin yüzde 61'i uzman işgücündeki eksikliği sektör için bir risk olarak değerlendiriyor. Ankete göre, her beş işverenden biri daha fazla personel istihdam etmeyi planlarken, şirketlerin üçte ikisi mevcut personel sayısında kalmayı, yüzde 13'ü ise personel sayısını azaltmayı planlıyor.

Reuters / SÖ,ET

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