 Alman sanayi siparişlerinde büyük düşüş | EKONOMİ | DW | 05.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Alman sanayi siparişlerinde büyük düşüş

Almanya’da Nisan ayında sanayi siparişlerinde bir önceki aya oranla yüzde 25,8 düşüş kaydedildi.

default

Almanya Ekonomi Bakanlığı’ndan cuma günü yapılan açıklamada, Alman sanayi üretiminde geçen Nisan ayında bir önceki aya oranla yüzde 25,8 daha az sipariş alındığı kaydedildi. Söz konusu rakam bu alanda istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1991 yılından bu yana en büyük düşüşe tekabül ediyor.

Ekonomistler Mart ayındaki yüzde 15’lik gerilemenin ardından Nisan ayında yüzde 19,7 oranında bir azalma kaydedileceğini tahmin ediyordu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada birçok firma ve işyerinin kapandığı Nisan ayında endüstriyel sipariş girişinde de beklendiği üzere yeniden bir kırılma yaşandığı kaydedildi.

Ekonomi Bakanlığı'ından yapılan açıklamada satış yapılan birçok önemli ülkedeki koronavirüse karşı kısıtlamaların tüm ay boyunca devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada "Kısıtlamaların giderek daha fazla gevşetildiği göz önünde bulundurulduğunda sanayi alanındaki resesyonun en derin noktasının geçmiş olduğu" tahminine yer verildi.

Nisan ayında yurt içinden siparişler de bir önceki aya oranla yüzde 22,3 oranında geriledi. Aynı dönemde yurt dışından siparişlerde ise yüzde 28,1 gerileme kaydedildi. Euro Bölgesi’nden gelen siparişler yüzde 30,6 düşerken, diğer ülkelerden siparişler ise yüzde 26,7 oranında azaldı.

Reuters / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya’da fabrika siparişlerinde tarihi düşüş

Koronavirüs kısıtlamaları Alman ekonomisi üzerinde etkisini göstermeye başladı. Fabrika siparişleri Mart ayında rekor düşüş kaydederek aylık yüzde 15,6 azaldı. (06.05.2020)  

Alman ekonomisi bütçe fazlası verdi

Federal İstatistik Dairesi, Alman ekonomisinin 2019'un ilk altı ayında 45 milyar 300 milyon euro bütçe fazlası verdiğini açıkladı. (27.08.2019)  

Avrupa'da her altı kişiden biri yoksul

Avrupa İstatistik Dairesi (Eurostat) verilerine göre Avrupa'da her altı kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. En yoksullar Romanya'da. (22.03.2019)  

Benzer içerik

Medikamente Tabletten Symbolbild

Almanya'dan şirketleri dış alımlara karşı koruma hamlesi 20.05.2020

Alman hükümeti, sağlık sektöründe faaliyet gösteren Alman şirketlerini yabancı alımlardan korumak amacıyla dış ticaret yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yüzde 10'un üzerindeki alımlara bildirim yükümlülüğü geliyor.

Deutschland Corona-Pandemie | geschlossenes Restaurant

NK: Almanya kriz bölgelerinde kendini suçlu duruma düşürüyor 14.04.2020

Alman basınında yaşamın normale dönmesi tartışmaları, OPEC’in üretimde kısıtlama kararı ve Almanya’nın silah ihracatının korona krizinden fazla etkilenmemesi öne çıkan yorum konuları arasında.

Spanien Barcelona | Coronavirus | Sport im Freien

Avrupa koronavirüs kısıtlamalarını gevşetiyor 03.05.2020

Avrupa’nın birçok ülkesinde Pazartesi günü itibarı ile koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor. Hangi ülkede hangi adımların atıldığını madde madde derledik.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Binlerce Türk şirketinin gözü AB'de

Türkiye’nin ihracatı COVID-19 salgını sonrasında hem nisan hem de mayıs ayında yüzde 40 geriledi. Binlerce şirket, ihracat kanallarının tekrar açılmasını bekliyor. Ticaretin canlanması için ise gözler AB ekonomilerinde.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  