 Alman Sağlık Bakanı′ndan Rusya′ya eleştiri | ALMANYA | DW | 12.08.2020

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ALMANYA

Alman Sağlık Bakanı'ndan Rusya'ya eleştiri

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya'nın 3. fazı tamamlamadan koronavirüs aşısını tescil etmesini eleştirdi.

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya'nın koronavirüse karşı ilk aşıyı tescil etmesini değerlendirdi.

Jens Spahn Deutschlandfunk radyosundaki söyleşide asıl önemli olanın güvenli ve denenmiş bir aşı sunmak olduğunu vurguladı. "Konu ilk olmak değil; etkili denenmiş ve bu sayede güvenli bir aşıya sahip olmak" diyen Spahn, aksi takdirde herhangi bir sorun yaşanması halinde bunun genel anlamda koronavirüs aşısının kabulünü zorlaştıracağının altını çizdi.

Rusya'nın tescil ettiği aşıyla ilgili eldeki bilgilerin çok sınırlı olduğunu vurgulayan Spahn, bunlardan birinin "aşı denemesinin 3. yani son fazının tamamlanmamış olması" olduğunu söyledi. Spahn aşı denemelerinin bu fazında aşıların binlerce kişi üzerinde denendiğini ve her şeyden önce bu şekilde etkinliğinin belgelendiğin belirtti.

"Çok az şey biliyoruz"

Spahn "Böyle bir aşıya güvenebilmemiz için bence bir pandemi sırasında bile düzgün şekilde araştırma ve ilgili testlerin yapılması ve her şeyden önce bunların kamuoyuyla paylaşılması çok önemli. Sorun şu ki, Rus yetkililer pek şeffaf olmadığı için, bu konuda çok az şey biliyoruz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin dün koronavirüse karşı dünya genelindeki ilk aşının Rusya'da tescil edildiğini duyurmuştu. 3. fazı tamamlamamış olan aşı, iki ay boyunca sadece sınırlı sayıda kişi üzerinde denendi.

Almanya'da son durum

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar konusunda yetkili olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, son 24 saatte Almanya'da bin 226 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bu, mayıs ayı başından bu yana en yüksek rakama tekabül ediyor. Almanya'da son olarak 9 Mayıs'ta bir günde bin 251 yeni vaka kayıtlara geçmişti. Almanya'da bir günde en yüksek yeni enfeksiyon rakamları geçen nisanda kaydedilmişti. Nisan ayı başında günde 6 bin yeni vakanın üzerine çıkılmıştı. Yeni vaka sayısında mayıs ayından bu yana bir düşme eğilimi görülmüş, ancak temmuz ayı sonundan beri rakamlar yeniden artış eğilimine girmişti.

Reuters,dpa/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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