Alman Sağlık Bakanı Spahn'dan "dördüncü dalga" uyarısı

Almanya'da yeni kurulacak hükümet işbaşına geçene kadar görevini geçici olarak sürdüren Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede koronavirüs salgının kritik düzeyde devam ettiğini belirterek, dikkatli olunması ve önlemlerin sertleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çarşamba günü başkent Berlin'de açıklamalarda bulunan Spahn, "Salgın sona ermedi" diye konuştu.

Almanya'da yeni bir koronavirüs dalgası ile karşı karşıya olduklarına işaret eden Spahn, "oldukça yoğun bir şekilde aşı olmayanların pandemisini yaşıyoruz" dedi. Spahn, pandemide "bütün gücüyle dördüncü dalganın" yaşandığını da sözlerine ekledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, bazı bölgelerde yoğun bakımdaki hastaların sayısının arttığını, hastaların diğer hastanelere nakledilmesinin planlandığını kaydetti.

Spahn, bir kez daha sağlık sisteminin aşırı yüklenmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.

Spahn'ın önerdiği önlemler

Bakan, yaşlı bakım evlerinde girişlerde test zorunluğu getirilmesi ve enfeksiyon sayısının yüksek olduğu bölgelere sadece aşılanmış veya iyileşmiş kişilerin girişlerine izin verilmesi gerektiğini ifade etti. Spahn ayrıca şimdiye dek yapılan aşı ya da aşıların etkisini tazelemek ve güçlendirmek için yeniden aşı yapılması yönündeki çağrısını yineledi. Üçüncü doz aşıların yeteri kadar hızla ilerlemediğini kaydeden Sağlık Bakanı, eyalet yönetimlerinin 60 yaş üstü tüm vatandaşlara mektup yollayarak aşı yaptırmaları için çağrıda bulunmalarını istedi.

Bakan, hekim muayenehanelerinde yapılan aşılama işlemlerini ise "Aşılanmak isteyen çok sayıda kişi şu anda onları aşılayacak bir doktor bulamıyor. Bu konuda doktorlarla konuşmak istiyorum" sözleriyle eleştirdi.

Spahn, bir kez daha federal ve eyalet yönetimlerinin katılımıyla korona zirvesi düzenlenmesi çağrısında da bulundu.

Sağlık sigortalarına 7 milyar euro takviye

Öte yandan Almanya'da görevini yeni kurulacak koalisyon hükümetine devretmeye hazırlanan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), yasal sağlık sigortası kasalarına yeni yılda ek olarak 7 milyar euro daha destek sağlanması yönünde karar aldı.

Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra kabul edilen kararname, kasalarda oluşan yüklü miktarlardaki açığın kapatılması ve çalışanlardan kesilen sigorta primlerinin artmasının önüne geçilmesini öngörüyor.

Yeni hükümet kurulana kadar Sağlık Bakanlığı görevini geçici olarak yürüten Spahn tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan ve burada onaylanan kararnameye göre hastalık kasalarına yapılacak 2022 mali destek yedi milyar euro daha artırılacak ve toplam 28,5 milyar euroya çıkarılacak.

Ancak Bakanlar Kurulunun söz konusu kararının Federal Meclisin de onayından geçmesi gerekiyor.

Hastalık kasalarından yapılan açıklamada hükümetin kararından duyulan memnuniyet dile getirilirken, yeni kurulacak hükümetin dikkate alınarak, finansal istikrar konusunda kalıcı temel kararlar alınmasını talep ettiler.

Mevcut koalisyon, 2022'de yasal sağlık kasalarına ilk aşamada, 14,5 milyar euroya ilave olarak 7 milyar euro daha ek hibe verilmesini karara bağlamıştı. Bununla birlikte, ihtiyaç oluşması halinde, aidatların bugünkü yüzde 1,3 seviyesini geçmemesi için ek ödeneğin artırılabilmesi konusunda da güvence verilmişti. Uzmanlar bu bağlamda yaptıkları hesaplamalarda 2022 yılı için 7 milyar euroya daha ihtiyaç duyulacağını öngörmüşlerdi.

Sağlık Kasaları Birliği Başkanı Doris Pfeiffer, Alman basın ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, "Şimdi önemli olan Federal Meclisin Kasım ortasına kadar kararnameyi onaylaması. Böylece kasalar 2022 bütçe planlaması için bağlayıcı bir temel elde etmiş olacaklar" dedi.

Pfeiffer, orta vadede kasaların nakit finansmanını istikrara kavuşturmasını sağlayacak kalıcı kararlar alınması gerektiğini belirterek, bu konuda yeni iş başına gelecek hükümetten somut adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

dpa/TY,SSB

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