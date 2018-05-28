 Alman süpermarket zinciri plastik pipet satmayacak | ÇEVRE | DW | 04.07.2018

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ÇEVRE

Alman süpermarket zinciri plastik pipet satmayacak

Yılda 42 milyon adet plastik pipet satan Almanya'daki süpermarket zinciri Rewe, önümüzdeki yıldan itibaren sadece yeniden kullanılabilir pipet satacağını duyurdu.

Plastik - Strohhalme (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

Almanya'nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Rewe bundan böyle tek kullanımlık plastik pipet satmayacağını açıkladı. 6 bin civarında mağazası olan ve Rewe dışında Penny ve Toom gibi markalarla hizmet veren şirketin yıllık plastik pipet satışı 42 milyon civarında. Plastik pipetlerin doğaya zararı düşünülerek alınan bu karar, mağazalardaki mevcut stokların tüketilmesinin ardından hayata geçecek ve şirket bunun ardından yeni siparişte bulunmayacak.

Perakende zinciri önümüzdeki yılın başından itibaren ise plastik pipet yerine kağıttan, buğday sapından ve paslanmaz çelikten üretilen tekrar kullanılabilir pipetleri müşterileri için satışa sunmayı planlıyor.

  • Marco Hort sets record with 259 straws stuffed in his mouth (AP)

    Tek kullanımlık plastiklere alternatifler

    Plastik pipete son

    Milyonlarca plastik pipet, atık olarak ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği, çöp yığınlarına dönüşen ve okyanuslarımızı kirleten bu ve diğer tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını istiyor. Ancak ağzına doldurduğu 259 pipetle dünya rekoru kırmış olan Marco Hort gibi pipetten vazgeçemeyenler için çevre dostu alternatifler de var.

  • Edible straw by Wisefood ( Wisefood)

    Tek kullanımlık plastiklere alternatifler

    Önce iç, sonra ye

    Okyanuslardaki canlılar plastik pipetleri genellikle yemeye çalışıyor. Çevreyi korumak adına artık kendi pipetinizi yiyebilirsiniz. Alman girişimci Wisefood, elma suyu üretiminden geriye kalan posalarla yenilebilir pipet geliştirdi. Alternatif olarak metal, bambu veya camdan yapılmış çok amaçlı bir pipet de edinebilirsiniz.

  • Man and woman eating fast food (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    Tek kullanımlık plastiklere alternatifler

    Yenilebilen çatal-kaşıklar

    Tek seferlik kaç adet plastik çatal, bıçak ve kaşık kullanıldığına dair kesin bir rakam yok. Ancak rakam AB'nin bunlara veda etmeyi istemesini sağlayacak düzeyde. Koşuşturmaca halindeyken yemek yeme ihtiyacı duyarsanız ve gümüş yemek takımları kullanmıyorsanız, yenilebilir versiyonlarını deneyebilirsiniz. Hintli Bakey süpürge darısından, ABD'li Spud Wares patates nişastasından çatallar yapmış.

  • Biodegradable plate made of bran (picture-alliance/dpa/A. Reszko)

    Tek kullanımlık plastiklere alternatifler

    Geriye bir şey kalmayacak

    Plastiğe alternatif seçenekleri yemekten bahsetmişken: Yenilebilir tabakları da denemek isteyebilirsiniz. Çünkü plastik tabaklar da AB'nin yasağı kapsamında olacak. Polonyalı şirket Biotrem buğday kepeğinden yapılmış tabaklar geliştirdi. Yiyemeseniz de endileşenmeyin. Tabaklar organik ve 30 gün sonra ayrışıyor.

  • Women surrounded by used plastic cups (picture-alliance/empics/D. Thompson)

    Tek kullanımlık plastiklere alternatifler

    Yılda yarım trilyon plastik bardak

    Tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamanın yanı sıra AB, plastik bardak kullanımını engellemek için fast-food zincirlerini, kafeleri ve barları teşvik etmeyi amaçlıyor. Her yıl yarım trilyon plastik bardak tüketiliyor. Çoğu tek bir içecek için kullanılıyor. Birçok şirket artık bitkisel bazlı alternatifler sunuyor.

  • Bali Avani-Eco disposable cupsl (Avani-Eco)

    Tek kullanımlık plastiklere alternatifler

    Plastik değil

    Bu şirketlerden biri Balili startup firması Avani. Mısır nişastasından yapılmış ayrışabilir biyoplastik geliştirdi. Bardaklar petrol bazlı plastik kaplar gibi görünüp o hissi verse de, biyolojik olarak parçalanabiliyor. Ancak arka bahçenizde değil, en iyi bir kompost tesisinde ayrışırlar.

  • Just Swap It reusable cup (justswapit)

    Tek kullanımlık plastiklere alternatifler

    Yeniden kullan, yeniden kullan, yeniden kullan

    Plastik kapları bırakmanın en kolay yolu, yeniden kullanılabilir kupalara sahip olmak. Ama dışarıdayken, şahsi kahve fincanlarınız her zaman yanınızda olmayabilir. Berlin, kahve meraklılarının küçük bir depozito karşılığında yeniden kullanılabilir bambu kupaları edinmeleri ve daha sonra başka bir kafeye iade etmelerini sağlayan pilot projeyi test eden Alman şehirleri arasında yer alıyor.

  • Seahorse grasping ear bud with its tail - 2017 Wildlife Photographer of the Year Award (picture alliance/dpa/Wildlife Photographer of the Year /J. Hofman)

    Tek kullanımlık plastiklere alternatifler

    Temiz kulaklar, kirli okyanuslar

    AB'nin yasak getireceği bir başka plastik ürün kulak temizleme çubuğu. Doğru şekilde çöpe karışmadığında, okyanuslara ulaşma ihtimali var. Hayvanlar da onu yiyecek zannediyor. Ancak bunların bambu veya kağıttan saplı plastik içermeyen alternatifleri var. Ama sıkı çevreciler bunları kullanmayı bırakmanın en iyisi olduğunu ve kulaklarınızı temizlemek için havlunuzu kullanabileceğinizi söylüyorlar.


Dünya çapında plastik kullanımının artması okyanuslarda aşırı kirliliğe neden oluyor. Özellikle son haftalarda gündem olan bu konuyla ilgili Avrupa Birliği ve İngiltere plastik pipet ve kulak pamuğu gibi tek kullanımlık ürünleri yasaklamaya varan önlemler almayı tartışıyor.

Dünya çapındaki popüler restoran zinciri McDonald's da yakın zamanda tek kullanımlık pipetlerin kaldırmayı planladıklarını duyurmuştu.

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Çevreyi korumak için bu pipetleri yiyebilirsiniz

AB Komisyonu bu yılın başında plastik çöp stratejini açıklamış ve 2030 yılından itibaren AB pazarındaki bütün plastik ambalajların yeniden dönüştürülebilir olmasına ve tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılması gerektiğine işaret etmişti. AB Komisyonu bunun yanı sıra dünya genelinde denizlere giden çöplerin yüzde 85'inin plastik olduğunu, bu çöplerin ekolojik sisteme zarar verdiğini ve biyolojik olarak yeniden işletmeye uygun olmadığını da vurgulamıştı.

AB Komisyonu'nun hedefi  2025 yılında AB içinde on milyon ton plastik çöpün yeniden ürünlere dönüştürülebilmesi. Hali hazırda bu rakam yılda 2-3 milyon tonla sınırlı. 

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Vatozun plastik çöplerle yaşam mücadelesi

dpa/GY,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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Çevreyi korumak için bu pipetleri yiyebilirsiniz  

Vatozun plastik çöplerle yaşam mücadelesi  

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