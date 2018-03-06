 Alman politikacılar Bannon′a karşı birleşti | ALMANYA | DW | 23.07.2018

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ALMANYA

Alman politikacılar Bannon'a karşı birleşti

Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'ın Avrupa'da sağ popülist düşünce kuruluşu kurma planları Almanya'da tepki çekti. Alman siyasetçiler Bannon'ın planlarını "AB'ye cepheden taarruz" sözleriyle eleştirdi.

Steve Bannon in der Schweiz (Reuters/M. Hager)

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti ve seçim sürecindeki kampanya yöneticisi Steve Bannon'ın Avrupa'da sağ popülist eğilimli bir düşünce kuruluşu ve vakıf kurma planları birçok Alman siyasetçi tarafından tepkiyle karşılandı.

Kuracağı düşünce kuruluşu ile Avrupa Parlamentosu'nun 2019'da yapılacak seçimleri öncesi sağ popülist partilerin etkisini arttırmayı hedefleyen Bannon’ın bu planları Almanya'da endişe uyandırdı.

Trump'ın, Başkan olduktan sonra Beyaz Saraj Baş Stratejisti ve Kıdemli Danışmanı olarak atadığı ve işine yedi ay sonra son verdiği Bannon aşırı sağcı görüşleri ve bu görüşlerin propagandasını yapan siyasi oluşumlara destek verdiği için tartışmalı bir kişilik olarak görülüyor.

Die Welt gazetesine konuşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili ve Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, "Şu andan itibaren iyi, kendinden emin ve gerçek argümanlarla savaşmalıyız" ifadesini kullandı.

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Sözlerine devam eden Roth, "Avrupa'ya diz çökmeye çabalayan Bannon'ın milliyetçi kampanyalarından korkmamalıyız… Değerlerimiz onun nefretinden ve yalanlarından daha güçlü" şeklinde konuştu.

"AB'ye cepheden taarruz"

Konu ile ilgili olarak Die Welt gazetesine konuşan diğer bir siyasetçi de Angela Merkel'in iktidardaki partisi CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) Florian Hahn oldu. Hahn, Bannon'ın Avrupa'daki seçimlere etki etme tehlikesinin "ciddiye alınmaması" gerektiğini söyledi. Hahn ayrıca AB'nin "seçimlere uygunsuz müdahalelere" karşı tetikte olması gerektiğini kaydetti.

İş dünyasına yönelik söylemleriyle öne çıkan Hür Demokrat Parti (FDP) ise Bannon'ın planları ile ilgili olarak "AB'ye ve Avrupa değerlerine karşı cepheden bir taarruzdur" değerlendirmesinde bulundu.

Sağ popülist AfD: Proje heyecan verici

Almanya'daki son seçimlerden üçüncü parti olarak çıkan ve şu anda parlamentoda ana muhalefet partisi konumunda olan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), eski yatırım bankacısı ve eski medya patronu Bannon'ın projesine ülkede olumlu yaklaşan tek siyasi oluşum.

Geçmişte Fransa'daki eski ismiyle Ulusal Cephe olarak bilinen Marine Le Pen'in Ulusal Birleşme Partisi'ne ve İngiltere'deki Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'ne (UKIP) açıkça destek veren Bannon'ın projesi hakkında konuşan AfD Eş Başkanı Alice Weidel "heyecan verici ve hevesli" ifadesini kullandı.

AfD, 2017 yılında Almanya'da düzenlenen seçimlerde Bannon'ın doğrudan desteğini reddetmiş olsa da, Weidel Mart ayında İsviçre'deki bir konferansta eski baş stratejist ile bir araya gelmiş ve tavsiyelerini dinlemişti.

Geçen hafta The Daily Beast internet gazetesine konuşan Bannon, bir vakıf ve düşünce kuruluşu olarak öngördüğü oluşumun isminin "Hareket" olacağını kaydemiş ve George Soros'un, özellikle kapalı rejimlerde demokrasinin desteklenmesi için 1984 yılında kurulan Açık Toplum Vakfı'ndan ilham aldığını belirtmişti.

Bannon, Soros hakkında "Şeytan ama aynı zamanda bir dâhi" sözlerini sarf etmişti.

Steve Bannon ve Marine Le Pen

Steve Bannon, solda ve Fransa'nın Ulusal Birleşme Partisi lideri Marine Le Pen

DW,dpa,AFP/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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