 Alman polisinden nargile barlara baskın | ALMANYA | DW | 13.01.2019

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ALMANYA

Alman polisinden nargile barlara baskın

Alman polisi, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde aşiretlerin kurduğu suç örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Binden fazla polisin katıldığı operasyonların hedefinde nargile bar ve kafeler vardı.

Bochum kentinde baskın düzenlenen bir nargile bar

Bochum kentinde baskın düzenlenen bir nargile bar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde polis, Cumartesi gecesi altı kentte başta nargile bar ve kafeler olmak üzere birçok mekâna eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Recklinghausen ve Gelsenkirchen'deki baskınlara, yaklaşık bin 300 güvenlik görevlisi katıldı.

Yetkililer, operasyonlarda Arap kökenli aşiretlerce kurulan suç örgütlerinin hedef alındığını açıkladı. Bild gazetesi, polisin özellikle Lübnanlı aşiretlere odaklandığını bildirdi.

Polis sözcüsü Oliver Peiler, yerel saatle 21'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sık sık yaptığımız gibi, bu gece de çok sayıda nargile barı kontrol ettik. Çünkü nargile barlar, bu aşiretlerin üyelerinin barındığı yerler konumunda" dedi.

Alman medyası, aşiretlerin nargile bar, kafe, bahis bürosu ve kumarhaneleri kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetler için de kullandığını belirtti. Essen polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, baskınlar sırasında üzerinde nakit 9 bin euro bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis, söz konusu kişinin bu parayı yasal yollarla edindiğini yetkililere ispatlamak zorunda olduğunu belirtti.

Operasyonlarda onlarca kişiyle ilgili arama yapılıp bazı mallara da el konuldu. Alman polisine baskınlarda gümrük yetkilileri, vergi görevlileri ve itfaiye ekipleri de eşlik etti.

"Sıfır tolerans"

Alman polisi, operasyonlarla ilgili Twitter paylaşımlarında #NullToleranz (Sıfır tolerans) etiketini kullandı. Essen polisi, bazı aşiret üyelerinin polis ve diğer güvenlik görevlerine saygı göstermediği görüşünde. Essen polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Buna müsaade etmeyeceğiz" denildi.

Rheinische Post gazetesinin yayımladığı polis verilerine göre, Kuzey Ren-Vestfalya'da suç örgütü kuran yaklaşık 50 aşiret bulunuyor. Bu örgütlerin toplam üye sayısı ise 10 bini aşıyor. Aşiretler genellikle, Almanya'da yasal olan fuhuş sektöründe faaliyet gösteriyor. Ancak sık sık şiddet olayları ve dolandırıcılık gibi suçlara da karışıyorlar. Polisin, aşiretlerin özellikle emlak piyasasıyla ilgili işlediği olası suçları incelediği bildirildi.

Bochum kentindeki baskınları takip eden Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, aşiret kaynaklı suçlara yetkililerce verilen tepkinin önemine dikkat çekti. "Burada olduğumuzu ve kanunsuzluğa karşı hiçbir hoşgörümüzün bulunmadığını göstermemiz gerek" diyen Reul, "Almanya'da kanunun ne olduğuna bu suç yapılarının karar vermesine izin vermemeliyiz" ifadesini kullandı.

DW/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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