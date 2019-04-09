Alman polisinden Hamas operasyonu

Alman polisi, Hamas'a "finansal destek ve propaganda desteği" sağladığından şüphelenilen insani yardım kuruluşlarını hedef alan bir operasyon düzenledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Pazartesi sabahından itibaren yapılan baskınlarda Almanya genelinde 10 eyalette yaklaşık 90 mülkte arama yapıldığı kaydedildi. Operasyonlarda öncelikli olarak, merkezleri Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan "World Wide Resistance Help" (Dünya Çapında Direniş Yardımı) ve "Ansaar International" örgütlerinin hedef alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Hamas'ı insani yardım kisvesi altında her kim destekliyorsa anayasamızın temel ilkelerini çiğnemektedir" açıklamasında bulundu. Seehofer, "Bu aynı zamanda kendilerini zorlu koşullar altında tarafsız bir biçimde çalışmaya adamış birçok yardım örgütünü itibarsızlaştırmaktadır" dedi.

2012 yılında kurulan Düsseldorf merkezli Ansaar International, kendisini "Allah için" projeler düzenleyen bir yardım kuruluşu olarak tanımlıyor. Kuruluşun Almanya'da 600, dünya genelinde ise 2 bin üyesi bulunduğu belirtiliyor. Örgüt kendi verilerine göre, Gazze'nin yanı sıra Afrika, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Amerika kıtalarında ihtiyacı olan kişi ve gruplara sağlık, su, temizlik ve eğitim gibi hizmetler sağlıyor. WWR de kendi açıklamalarına göre Gazze'de insani hizmetler sunuyor.

2006 yılında Filistin meclis seçimlerini kazanan Hamas, Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih hareketiyle ulusal birlik hükümeti kurmuş, iki grup arasında çıkan çatışmalar sonrasında hükümet dağılmıştı. 2007'den bu yana Hamas Gazze'de, Fetih de Ramallah merkezli olarak Batı Şeria'da kontrolü elinde bulunduruyor. Hamas ve İsrail arasında 2008 ve 2014 yıllarında olmak üzere iki savaş yaşandı. ABD, AB ve İsrail, Hamas'ı terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Şubat ayında Gazze'deki protestolarla ilgili olarak İsrail'in "uluslararası insan hakları ve insani hukuku ihlal ettiğine" kanaat getiren bir rapor yayınlamıştı. İsrail'i "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlayan raporu İsrail, "takıntılı İsrail nefreti kaynaklı ikiyüzlülük ve yalanlar" ifadelerini kullanarak reddetmişti.

AFP,dpa,epd/BÜ,BK

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