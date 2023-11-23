Alman polisinden 15 adrese Hamas baskını

Almanya'da bir süre önce yasaklanan Hamas ile Samidun yapılanmalarına yönelik farklı eyaletlerlerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Almanya İçişleri Bakanlığı; Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Berlin ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın yanı sıra Samidun - Filistinli Tutsaklarla Dayanışma Ağı (Palestinian Solidarity Network) adlı yapılanmalarına yönelik polisin baskınlar düzenlediğini duyurdu. Bakanlık, terörle bağlantılı kişileri hedef alan operasyonlarda polisin 15 adreste arama yaptığına dikkat çekti.

Alman iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), 2 Kasım'da radikal islamcı Hamas ile Samidun adlı kuruluşa faaliyet yasağı getirmişti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, baskınlarla ilgili açıklamasında "Almanya'da radikal İslamcılara yönelik soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü" belirterek "Hamas ve Samidun'u da yasaklayarak Hamas'ın İsrail'e karşı barbarca terörünün yüceltilmesine ya da desteklenmesine müsamaha göstermeyeceğimize dair açık bir mesaj verdik" dedi.

"İslamcılar ve Yahudi karşıtları burada kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemezler ve hissetmemelidirler" diye konuşan Faeser, "Bu aşırılık yanlıları hukuk devletinin tüm gücüyle onlarla mücadele edileceğini bilmeliler. Gözümüz İslamcı kesimin üzerinde" ifadelerini kullandı.

Anayasayı Koruma Dairesi, Almanya'da Hamas ile bağlantılı yaklaşık 450 kişinin bulunduğunu varsayıyor. Bu rakamın içinde örgüte sempati duyanlar da yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Hamas tarafından Almanya'da şu ana kadar herhangi bir şiddet eylemi gerçekleştirilmedi.

"İmparatorluk Vatandaşları"na da baskın

Almanya'da bu sabah darbe ile hükümeti devirip "Alman İmparatorluğu"nu (Deutsches Reich) tesis etmek istediklerini iddia eden "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) adlı yapılanmaya yönelik de baskınlar düzenlendi.

Münih Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sekiz eyalette 20 şüphelinin evinde arama yapıldığı, şüphelilere ait dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar ile bazı belgelere el konulduğu belirtildi.

Polis, 2021 yılında sosyal iletişim uygulaması Telegram'a ait bazı kanallarda "İmparatorluk Vatandaşları"na ilişkin komplo teorilerine rastlamıştı. Kanalları yönettiği belirlenen 58 yaşındaki bir kişi Münih yakınlarındaki Olching'de yakalanak tutuklanmıştı.

Son baskınlar, söz konusu kanalların işletilmesinde etkili olan diğer şüphelilere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Bavyera İçişleri Bakanlığı verilerine göre sadece bu eyalette İmparatorluk Vatandaşları oluşumuna 30 Eylül itibarıyla 5 bin 549 kişi kayıtlı. Bavyera güvenlik yetkilileri, söz konusu kişilerden 450'sini şiddet eğilimli olarak sınıflandırıyor.

Reuters,KNA.dpa/TY,HS

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