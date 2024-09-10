Alman Polis Sendikası: Eksiksiz sınır kontrolü yapamayız

Alman Polis Sendikası, tüm kara sınırlarının eksiksiz bir şekilde kontrol edilebilmesi için gerekli olan personel ve teçhizata sahip olmadıklarını dile getirdi.

Alman Federal Polis Teşkilatı, kara sınırlarında daha fazla kontrol yapabilmek için gerekli teçhizat ve personele sahip olmadığını duyurdu.

Frankfurter Rundschau gazetesine konuşan Polis Sendikası'nın (GdP) Federal Polis ve Gümrüklerden Sorumlu Başkanı Andreas Roßkopf, "Almanya'nın sınırları, uzunluğu itibarıyla eksiksiz bir şekilde gözetim altında tutulamaz" dedi.

Andreas Roßkopf Fotoğraf: GdP-Bezirk Bundespolizei | Zoll

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in tüm sınırları kontrol altına alma planı ile ilgili görüşlerini paylaşan Roßkopf, halihazırda sınır kontrolleri yapılan İsviçre, Avusturya, Çekya ve Polonya sınırlarında bile personel ve malzeme eksikliği yaşandığını dile getirdi. "Almanya'nın 3 bin 800 kilometre kara sınırı var" bilgisini paylaşan sendika başkanı, "Kötülük yapmak isteyenler, hukuk devletimize zarar verme niyetinde olan teröristler, İslamcılar bu kontrolleri aşacak yolları bulurlar" ifadelerini kullandı.

Altı aylık uygulama

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şimdiye kadar sınır kontrollerinin yapıldığı Polonya, Çekya, İsviçre ve Avusturya'ya ek olarak Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka sınırlarında da geçici kontrollerin başlatılacağını açıklamış ve bu ek kontrollerin 16 Eylül itibarıyla ilk etapta altı ay boyunca uygulanacağını bildirmişti. .

Faeser düzenlediği basın toplantısında, geçici kontrollerin genişletilmesinin sığınmacıların kitlesel olarak sınırdan geri çevrilmesini de mümkün kılacağını kaydetmiş ve mevcut sınır kontrolleri çerçevesinde geçen yıl Ekim ayından bu yana Almanya sınırlarından 30 bin kişinin geri çevrildiğini belirterek uygulamanın genişletilmesiyle bu sayının da artacağını vurgulamıştı.

epd,DW / ET,SÖ

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