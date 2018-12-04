 Alman polisi içerisinde aşırı sağcı hücre şüphesi | ALMANYA | DW | 16.12.2018

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ALMANYA

Alman polisi içerisinde aşırı sağcı hücre şüphesi

Frankfurt'ta bir avukata gönderilen tehdit mektubu, polis bünyesinde aşırı sağcı bir yapılanma olabileceği şüphesini uyandırdı. Mektubu gönderdiği düşünülen beş polisin, Hitler'in fotoğrafını paylaştığı belirtiliyor.

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Almanya'nın Frankfurt kentinde Türkiye kökenli bir avukata gönderilen tehdit mektubu, polis içindeki aşırı sağcı bir hücrenin varlığına ilişkin şüphe uyandırdı. Müvekilleri arasında Usame bin Ladin'in eski koruması Sami A.'nın da bulunduğu ve aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasında müdahil avukat olarak görev yapan Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız'a 2 Ağustos tarihinde faks yoluyla bir tehdit mektubu gönderildi.

 Frankfurter Neue Presse'nin haberine göre, "NSU 2.0" imzalı mektupta avukata ırkçı hakaretler yağdırılarak, Almanya'yı terk etmezse "iki yaşındaki kızının katledileceği" ifadeleri yer alıyordu. Avukat Başay Yıldız her ne kadar bu tür tehdit mektuplarına alışkın olsa da, kamuoyuyla paylaşmadığı halde kızının isminin ve açık adresinin mektubu gönderenlerin bilgisi dahilinde olmasının kendisini harekete geçirdiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Avukatın şikayeti üzerine harekete geçen yetkililerin başlattığı inceleme, onları birinci bölgedeki karakoldaki bir bilgisayara yönlendirdi. Avukatın ikametgâh bilgilerinin bu bilgisayardan araştırıldığını tespit eden yetkililer, söz konusu bilgilerin resmi bir talep olmaksızın edinildiğini ve mesleki amaçlar için kullanılmadığını belirtti.

"Hitler'in fotoğrafını paylaştılar"

Spiegel Online'ın haberine göre, belirtilen zaman zarfında bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının kendi aralarında WhatsApp grubu üzerinden yabancı düşmanı yazışmalar yaptıkları, Hitler ve gamalı haç fotoğrafları paylaştıkları tespit edildi. Söz konusu beş polis memuru hakkında "halkı kine ve düşmanlığa teşvik etme" ve "anayasaya aykırı sembolleri kullanma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Memurların evlerinin arandığı, cep telefonlarına ve sabit disklerine el konulduğu belirtildi.

Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Beresill geçen Çarşamba günü Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği röportajda teşkilat içinde anayasa çerçevesinde hareket etmeyen memurlara karşı çok daha sert bir politika izleneceğini kaydetmişti. Spiegel Online'ın haberine göre polis memurlarına yöneltilen suçlamaların kanıtlanması halinde açığa alınan memurların meslekten ihraç edilmesi gündeme gelebilir.

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NSU cinayetlerindeki sır perdesi

DW,AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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