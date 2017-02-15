 Alman polisi 30 yıl sonra özür diledi | Almanya | DW | 04.04.2022

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Almanya

Alman polisi 30 yıl sonra özür diledi

Almanya'da aşırı sağcı bir şüpheli, 1991'de sığınmacıların kaldığı bir barınağı kundaklayarak bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Alman polisi, 30 yıl önceki soruşturmadaki eksikliklerden ötürü özür diledi.

Deutschland | Demonstration für Samuel Yeboah in Saarlouis

Almanya'da yaklaşık 30 yıl önce sığınmacıların kaldığı bir barınağı kundaklamak ve bir kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan aşırı sağcı bir şüpheli tutuklandı.

Almanya'nın batısındaki Saarland eyaletinin Saarlouis kentinde gerçekleşen olayın faili olduğu iddia edilen kişinin adının Peter S. olduğu açıklandı.

Federal savcılık, şüphelinin cinayet, cinayete teşebbüs ve ölüme yol açan kundaklama suçlarından yargılanacağını duyurdu.

Almanya'nın birleşmesinin ardından baş gösteren yabancı düşmanlığı dalgasında yaşanan şiddet olayları sürerken gerçekleşen 19 Eylül 1991 tarihli vakada, Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan kişilerin kaldığı bir barınak ateşe verilmiş, çatı katında mahsur kalan 27 yaşındaki Ganalı Samuel Yeboah, aldığı yaralar ve maruz kaldığı yoğun dumanın etkisiyle aynı gün hayatını kaybetmişti. Sığınakta kalan iki kişi pencereden atlayarak yaralı da olsa hayatta kalmayı başarırken aynı binadaki diğer 18 kişi yara almadan kurtulmuştu.

27 yaşındaki Ganalı Samuel Yeboah yangın sonucu hayatını kaybetmişti.

27 yaşındaki Ganalı Samuel Yeboah yangın sonucu hayatını kaybetmişti.

Savcılık, "ırkçı ve aşırı sağcı görüşlere" sahip olan Peter S.'nin benzin döküp yangın çıkardığını iddia etti. Savcılığa göre, Peter S. olaydan önce Saarlouis kasabasındaki diğer aşırı sağcılarla bir araya geldiği bir barda, o dönem Almanya'nın doğusundaki Hoyerswerda kasabasında yaşanan ırkçı saldırıların bir benzerini Saarlouis'te gerçekleştirme fikrini benimsedi. Savcılık, Peter S.'nin bar kapandıktan sonra da doğrudan sığınağa gidip yangın çıkardığını öne sürdü.

51 yaşında

Der Spiegel, tutuklanan şüphelinin 1971 yılında Fransa sınırı yakınlarındaki Saarlouis'te doğduğunu ve yaşadığı bölgedeki neo-Nazi çevrelerinde tanınan bir isim olduğunu bildirdi.

Der Spiegel, Peter S.'nin uzun süre kundaklama olayının şüphelilerinden biri olarak değerlendirildiğini ancak delil yetersizliğinden ötürü şu ana kadar hiç gözaltına alınmadığını belirtti.

Federal savcılık, hiçbir şüpheli resmen suçlanmadan kapatılan soruşturmayı iki sene önce devralmıştı. Savcılık, soruşturmanın yeni bulgular üzerine tekrar açıldığını ve ırkçı saikler bulunduğuna ilişkin "güçlü bir kanıt" olduğunu belirtti.

Polisten özür

Saarland polisi, 30 yıl önce işlenen suçla ilgili olarak zamanında yeterli çalışmanın yapılmamış olmasından ötürü özür diledi. Saarland emniyetinin oluşturduğu çalışma grubu, o dönemki organizasyonel yapının gerektiği gibi çalışmadığını ve "bilgi toplama, değerlendirme ve dağıtma" gibi konularda "eksiklikler" olduğunu tespit etti.

Saarland eyaletinin emniyet müdürü Norbert Rupp, bu eksikliklerden ötürü soruşturmanın durdurulmasından ötürü o dönemki polis yetkilileri adına özür dilediğini belirtti.

Rupp, polis teşkilatının benzer durumların tekrar yaşanmaması için zaaflarını giderdiğini de sözlerine ekledi.

DW,dpa,AFP,AP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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