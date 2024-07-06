Alman polis sendikasından bozkurt işareti açıklaması

Almanya'da Polis Sendikası (GdP), Türk taraftarlara, Cumartesi akşamı Berlin'de Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması öncesinde, bozkurt işareti yapmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

GdP Başkanı Jochen Kopelke, Cumartesi günü Bremen'de yaptığı açıklamada, "Siyasetin futbol sahasında yeri yoktur. Özellikle de, bunun merkezinde insan düşmanı bir sembol söz konusu ise" sözlerini kullandı. Kopelke, "Son derece riskli bir maç söz konusu. Polis meslektaşlarımız, bu noktada zor bir görevle karşı karşıya. Meslektaşlarımızın menfaati doğrultusunda adil ve barışçıl bir maç olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kopelke, bozkurt işaretini kamuya açık alanlarda yapmanın hangi koşullar altında yasaklanabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Taraftarlar ceza alabilir mi?

Öte yandan "Turkish Ultras" taraftar grubu, taraftarları Cumartesi akşamı bozkurt işareti yapmaya çağırdı.

Bozkurt işaretinin Almanya'da kamuya açık alanlarda yapılması yasak değil. Dolayısıyla Cumartesi akşamı bozkurt işareti yapacak kişilerin cezalandırılmasının, yasal düzlemde bir dayanağı yok.

Öte yandan Ülkücü hareket, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) gözlemlediği siyasi-toplumsal gruplar arasında bulunuyor.

Avusturya'da 2019'dan bu yana yasak olan bozkurt işaretinin, Almanya'da da yasaklanması çağrıları var. Benzer çağrılar, Ülkücü hareket için de dile getiriliyor. Ancak Almanya'da bir derneğin yasaklanması için belirli önkoşulların sağlanması gerekiyor. Olası bir yasaklama durumu, ancak örgütün "amaç ve fiilleri ceza hukukuyla çeliştiği veya örgüt anayasal düzen veya halkların kardeşliği düşüncesine karşı hareket ettiğinde" gündeme gelebiliyor.

Merih Demiral, bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından iki maç ceza almış bulunuyor. Buna göre Demiral, Hollanda karşısında ve Türkiye tur atladığı takdirde yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını Berlin'de stadyumda izleyecek.

SID / BÜ, EC

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